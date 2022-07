MultiVersus : des dates pour la bêta ouverte avec un accès anticipé imminent

Warner Bros. Games et Player First Games lanceront cette année MultiVersus, un jeu de combat à la Super Smash Bros. qui a déjà eu droit à une alpha fermée. Mais comme prévu, le titre sera accessible par tous les joueurs intéressés au travers d'une bêta ouverte, qui se détaille enfin.

La bêta ouverte de MultiVersus sera disponible à partir du 26 juillet 2022 sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch, avec du cross-play et un rollback basé sur un serveur dédié. Une phase de test grand public axé sur la compétition, c'est l'objectif des développeurs, et il sera même possible de participer à cette bêta ouverte à partir du 19 juillet prochain, à condition d'avoir déjà eu accès à l'alpha fermée ou en obtenant des codes via des Drops sur Twitch. Lors de cette bêta, les joueurs pourront incarner 16 personnages, à savoir Batman, Superman, Wonder Woman et Harley Quinn de DC, Sammy et Velma de Scooby-Doo, Bugs Bunny et le Diable de Tasmanie (Taz) des Looney Tunes, Arya Stark de Game of Thrones, Tom et Jerry, Jake le chien et Finn l'humain d'Adventure Time, Steven Universe et Grenat, sans oublier Chien-Renne et un nouveau venu, le Géant de fer. Les combats se feront sur huit cartes différentes, dont la Batcave, l'Arbre-Maison d'Adventure Time et le Manoir Hanté de Scooby-Doo., avec des modes de jeu variés : 1 contre 1, 2 contre 2, chacun pour soi à 4 joueurs, le Labo d'entraînement, des didacticiels et des matchs en local jusqu'à 4 joueurs.

Pour accompagner cette annonce concernant la bêta du jeu, Warner Bros. Games partage une nouvelle vidéo de gameplay de MultiVersus, à admirer ci-dessus. Le jeu de combat est pour rappel attendu dans le courant de l'année 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez des films et séries Warner Bros. sur Amazon.