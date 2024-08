New World: Aeternum, les dates de la bêta ouverte dévoilées, voici ce qu'il faut savoir

Amazon Games a lancé il y a près de trois ans New World, un MMORPG sur ordinateurs. Le titre continue de faire son chemin et sera prochainement porté sur consoles de salon de dernière génération. Le jeu deviendra ainsi New World: Aeternum et proposera une expérience améliorée, avec toujours plus de contenu.

Aujourd'hui, les développeurs annoncent que la bêta ouverte de New World: Aeternum aura lieu du 13 septembre, 18h00, au 16 septembre, 18h00. Les joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S pourront participer gratuitement à cette phase de test et découvrir les fonctionnalités « cross-play console à console et le cross-play console à PC ». Il sera possible de parcourir le début de l'aventure avec des quêtes jusqu'au niveau 30, débloquer des montures, des arènes et des expéditions. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette bêta ouverte de New World: Aeternum :

Explorez l’Île éternelle pendant la bêta ouverte

Des trésors perdus, de sombres secrets et des merveilles surnaturelles vous attendent pendant la bêta ouverte de de New World: Aeternum . Nous sommes ravis d'entamer notre premier voyage vers Aeternum avec les aventurier·ères·s sur console et sur PC.

Date/heure de début : le 13 septembre à 18 h HAEC

Date/heure de fin : le 16 septembre 18 h HAEC

Multiplateforme : PC, PlayStation 5, et Xbox Series X|S

Régions : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et APAC

Vous pourrez précharger la bêta ouverte à partir du 11 septembre à 18 heures HAEC. Il n'y a pas de conditions préalables pour y participer. Il vous suffira de vous connecter sur une plateforme compatible et de télécharger le jeu dès qu'il sera disponible. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur un maximum de fonctionnalités et de systèmes afin de nous aider à vous proposer la meilleure expérience possible.

Gagnez des récompenses Day 1

Explorez l'Île éternelle et faites évoluer votre personnage pendant la bêta ouverte pour recevoir des récompenses exclusives, comme l'apparence Aventurier aeternien à la sortie de New World: Aeternum , le 15 octobre. Les récompenses obtenues pendant la bêta ouverte ne seront disponibles que sur la plateforme sur laquelle vous les avez gagnées. Par exemple, si vous avez joué à la bêta ouverte et fait progresser votre personnage sur PC, vous ne recevrez les récompenses suivantes que sur PC.

Avant-garde aeternienne (titre) : participer à la bêta ouverte

Brassards de l'aventurier aeternien (gants) : atteindre le niveau 10 avec un personnage

Bottes hautes de l'aventurier aeternien (souliers) : atteindre le niveau 15 avec un personnage

Culotte de l'aventurier aeternien (jambières) : atteindre le niveau 20 avec un personnage

Tricorne de l'aventurier aeternien (coiffe) et long manteau de l’aventurier aeternien (plastron) : atteindre le niveau 25 avec un personnage

La progression dans la bêta ouverte sera limitée au niveau 30. Voici un aperçu du jeu, ainsi que des activités de niveau 30 pour forger votre destinée sur l'île maudite d'Aeternum.

Un paradis maudit par l’immortalité

Votre dangereux périple sur une île perdue dans le temps où vous êtes pris au piège commence par votre naufrage. Ici, la mort n’existe pas. Un châtiment encore plus cruel, une perte de mémoire, de but et d’identité, guette dans les ténèbres. Tout ce que l’immortalité donne, elle le reprend sans relâche. Possédées par la noirceur insatiable de l’altération, les hordes sans âme ne font qu'accélérer ce cycle vicieux. Hasard ou destin, vous découvrez l’existence d’un ordre ancien qui s'opposait à ceux qui avaient succombé aux murmures du pouvoir. Façonnez votre périple comme bon vous semble en perçant les mystères d’Aeternum et mettez en échec les altérés avant qu’ils ne s’éloignent du rivage.

Personnalisation

La tenue, les armes, les outils, les montures, les apparences de bivouac et les émotes de votre personnage sont entièrement personnalisables. Cette flexibilité s'étend au reste de votre aventure, puisque l'intégralité de l’histoire peut être terminée en solo ou avec des ami·e·s sur toutes les plateformes. Apprenez diverses compétences de métier comme la cuisine, la fabrication, les instruments de musique et la pêche en cours de route pour profiter d’une expérience encore plus immersive. Il vous faut un équipement plus puissant ? Fabriquez une épée et vendez-la à la colonie la plus proche. Vous voulez plus de pièces pour acheter une maison ? Jouez d’un instrument dans le centre d’une ville animée pour gagner des pourboires. Il y a de multiples manières de progresser et de gagner en puissance.

Jouez comme vous le voulez

Découvrez votre combinaison idéale d'armes, de capacités et d'arbres de compétences pour survivre dans l’environnement sauvage de l’île. À travers ce vaste monde, vous récupérerez un arsenal de 15 armes distinctes. Trouver celle qui correspond le mieux à votre style de jeu, ça fait aussi partie de l'aventure. Assez rapidement, vous devrez sélectionner un archétype de personnage. Ce choix déterminera vos armes de départ, vous initiera au système de combat dynamique en temps réel et vous apportera des améliorations de compétences de métier. Quel que soit votre choix, vous pourrez alterner entre les armes suivantes à votre guise une fois que vous les aurez trouvées :

Armes à une main : hachette, rapière, fléau et bouclier, épée et bouclier

Armes à distance : tromblon, arc, mousquet

Armes à deux mains : épée longue, lance, hache double, marteau d'armes

Armes magiques : gantelets du néant, gantelets de glace, bâton de feu, bâton de vie

Arènes



Ce mode de jeu JcJ 3 contre 3 fournit les conditions d'entraînement parfaites pour vous préparer à l'inévitable combat contre les altérés. Déverrouillé au niveau 20.

Site de fouilles amrine

Déterrez certains des secrets les plus sombres de l'île lors d'expéditions telles que le site de fouilles amrine. Le site de fouilles amrine se trouve à l’ouest du temple amrine. Le célèbre archéologue Simon Grey et son équipe y ont disparu il y a un moment. Les joueur·euse·s devront rassembler leur courage pour s'aventurer dans les profondeurs de ce mystérieux site de fouilles et y découvrir ce qui leur est arrivé, et ce qu’il en est de la technologie ancienne qu’ils ont découverte. Niveau recommandé : 25.

Montures

Parcourez plus rapidement Aeternum, exprimez votre style et terminez des épreuves chronométrées avec des montures personnalisables. Il y a aussi une compétence de métier à maîtriser. Comment ferez-vous évoluer votre fidèle compagnon pour voyager encore plus rapidement ? Les montures sont déverrouillées au niveau 20.

Factions

Les factions sont une autre façon d’écrire votre légende. Vous pourrez choisir de rejoindre les Engagés, les Maraudeurs ou l’Ombre. Chacune étant fidèle à ses convictions, votre allégeance déterminera vos alliés dans les activités de coopération. Ensemble, vous pourrez faire des quêtes, repousser les dangers que vous rencontrerez dans le monde ouvert et même former une compagnie. Progressez dans les rangs de votre faction pour accéder à des récompenses supplémentaires. Les autres membres pourront vous offrir de l’équipement pour que vous progressiez plus rapidement ou vous ranimer lors de combats inattendus en chemin vers votre prochaine destination. Apportez votre pierre à l’édifice pour faire prospérer votre faction. Les factions sont déverrouillées au niveau 17.

Courses d'influence

Capturez des tours d'influence et affrontez les factions ennemies en combat JcJ dans le monde ouvert pour obtenir la suprématie territoriale.

Bonus de précommande : monture loup Traqueur d'Azoth

Les joueur·euse·s Xbox Series X|S et PlayStation 5 qui précommandent New World: Aeternum, et les joueur·euse·s PC qui ont acheté l’extension Rise of the Angry Earth recevront la monture loup Traqueur d’Azoth en bonus. *Pour récupérer la monture loup Traqueur d’Azoth sur PC, les joueur·euse·s doivent se connecter au serveur avec un de leurs personnages après l’annonce de New World: Aeternum du 7 juin 2024 et avant le 14 octobre 2024 à 8 h 59 (HAEC).