New World: Aeternum promet de belles nouveautés pour son lancement sur consoles

Dans quelques jours, Amazon Games lancera New World: Aeternum, la version pour consoles de salon de son MMORPG, déjà disponible sur PC. Le titre accueillera pour l'occasion quelques nouveautés, les développeurs nous présentent tout cela dans une nouvelle bande-annonce à découvrir juste ici :

Voici ce qu'il faut retenir concernant les nouveautés introduites dans New World: Aeternum :

Les nouveautés de New World : Aeternum, notamment l'ajout de nouvelles expéditions, armes, menaces, zones et modes de jeu, ainsi que la refonte des quêtes de l'histoire principale. Aussi, d'importantes améliorations de la qualité de vie ont été incorporées grâce aux nombreux retours de la communauté.

Nouvelle zone JcJ : les Brumes maudites

Les confins brumeux au sud-ouest des Îles des Lames sont un lieu sans foi ni loi, où la malédiction de la « Fièvre de l'or » des trésors de la Esperanza font sombrer les chercheurs de trésors dans une folie meurtrière. Même les plus fidèles des compagnons sont susceptibles de se trahir. Accumulez des doublons maudits et des ressources, mais fuyez avant que d'autres pillards ne viennent voler votre butin. Nous explorerons les Brumes maudites dans le cadre d'un article à venir sur les coulisses du jeu.

Nouveau raid à 10 joueurs : la Ruche des gorgones

L'une des nouveautés les plus intéressantes est notre tout premier raid à 10 joueurs, la Ruche des Gorgones. Après avoir vaincu Méduse en Nouvel Olympe, les joueur·euses apprendront l'existence d'une nouvelle menace. Les gorgones se sont réveillées et elles lèvent une armée de l'Hercyne. Pour les arrêter, vous devrez rassembler une équipe de joueur·euses puissant·es, pénétrer dans la ruche et venir à bout d’une série d'énigmes et de combats de boss épiques. Vous en apprendrez plus dans une prochaine analyse approfondie des développeurs.