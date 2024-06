New World: Aeternum, le MMORPG d'Amazon Games va aussi sortir sur consoles !

Amazon Games n'a pas développé grand-chose pour le moment, ses principaux succès sont l'édition de jeux asiatiques en Occident, mais il peut quand même compter sur New World, un MMORPG déjà disponible sur ordinateurs. Lors du Summer Game Fest, le studio a annoncé une version pour consoles de salon.

La bande-annonce ci-dessus nous présente New World: Aeternum, attendu le 15 octobre 2024 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Amazon Games nous fait les présentations :

Les joueurs sur console vont découvrir les plaisirs et les dangers d'Aeternum pour la première fois, en profitant d'une expérience optimisée qui inclut tout le contenu de New World sur PC, à savoir le jeu de base complet et toutes ses mises à jour, ainsi que l'extension Le réveil de la Terre Enragée, en plus d'un grand nombre de nouveaux contenus. New World: Aeternum est doté de nouvelles fonctionnalités pour les joueurs sur toutes les plateformes, notamment la toute première zone joueur contre joueur à grande échelle de New World, un raid difficile à 10 joueurs, des épreuves en solo de haut niveau, une expérience de progression améliorée, de nouveaux archétypes de personnages, un système de dialogue remanié, et bien plus. Les joueurs peuvent désormais découvrir Aeternum en solitaire ou avec d'autres aventuriers, en jouant en ligne de manière compétitive ou coopérative sur plusieurs plateformes.

Dans New World: Aeternum, les explorateurs naufragés échouent sur le rivage de l'île surnaturelle d'Aeternum, un lieu rempli de dangers où ils devront forger leurs destins. Le combat est dynamique et repose sur l'habileté des joueurs, que ce soit avec les épées, les armes à feu ou en utilisant la magie, afin d'offrir une expérience complexe et satisfaisante, pour des combats en tête-à-tête contre les créatures maudites d'Aeternum ou des batailles à grande échelle en joueur contre joueur. Les joueurs pourront entièrement personnaliser l'apparence, les compétences et les capacités de leur personnage. Chaque plante cueillie, chaque peau tannée, chaque ennemi tué ou chaque quête accomplie façonnera leur voyage et augmentera la puissance et les compétences de leur personnage. Avec un monde vibrant, une narration captivante, de riches mécanismes d'artisanat, un développement de personnages sans classe et un système de combat en temps réel, New World: Aeternum offre des centaines d'heures de jeu aux aventuriers, en solo ou en multijoueur.