New World : la date de sortie du MMORPG d'Amazon Games repoussée

Amazon Games Studios n'en est encore qu'à ses balbutiements. Après l'anecdotique The Grand Tour Game, l'équipe a dans ses cartons le shooter en ligne Crucible, et surtout l'ambitieux New World. Le MMO se place dans l'univers original d'Aeternum, un monde ouvert et chaotique rempli de possibilités et de dangers.

Le titre avait été confirmé pour mai 2020 lors des Game Awards, mais le passage du COVID-19 avait commencé à mettre les espoirs des joueurs en berne. Ils avaient raison : Amazon Games Studios chamboule son calendrier, et la date de sortie de New World est finalement repoussée au 25 août 2020 sur PC.

Nous sommes au regret d’annoncer que nous avons dû repousser la sortie de New World au 25 août 2020, et le lancement de la bêta fermée au mois de juillet. Comme la plupart d'entre vous, toute notre équipe est confinée du fait de la pandémie mondiale de COVID-19. Même si nous progressons toujours à grands pas, le développement en télétravail d’un MMO ambitieux tel que New World n’est pas sans poser quelques problèmes. Nous voulons nous assurer de prendre le temps de développer New World au mieux pour nos joueurs. Ne prévoyant pas de retrouver nos conditions de travail habituelles dans un avenir proche, nous avons décidé d’assurer la qualité de notre jeu en repoussant sa date de sortie.

Nous savons que vous attendez la sortie de New World avec impatience, et nous avons hâte de vous faire découvrir ce jeu. Cependant, la santé et la sécurité de notre équipe restent notre priorité absolue. Nous espérons que vous comprendrez notre décision de protéger notre équipe en cette période trouble et de revoir notre calendrier pour nous donner les moyens de faire de New World le meilleur jeu possible.

Nous aimerions remercier nos joueurs alpha pour leur aide dans l’amélioration de ce jeu. La version alpha restera disponible pour nous permettre de continuer à tester et peaufiner l’expérience de jeu. Nous continuerons de partager des détails sur les caractéristiques et contenus du jeu d’ici sa sortie, le 25 août. Nous espérons que vous apprécierez notre nouvel article sur les invasions et que vous nous suivrez sur les réseaux sociaux, où nous publierons d’autres actualités. Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. À très bientôt.