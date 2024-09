New World: Aeternum, de gros chiffres pour la bêta et la monture bonus présentée en vidéo

Amazon Games lancera le mois prochain New World: Aeternum, la version pour consoles de salon de son MMORPG. Mais, avant cela, le développeur a organisé ces derniers jours une bêta ouverte afin de se préparer au lancement, une phase de test qui s'est visiblement bien déroulée, le studio fait le point avec quelques chiffres.

Pendant cette bêta ouverte, qui s'est déroulée du 13 au 16 septembre, les joueurs ont accompli plus de 10 millions de quêtes, tué près de 40 millions d'ennemis dans le monde ouvert et un million dans l'Expédition du site de fouilles Amrine, mais ils ont principalement buté contre Médéa, l'adversaire la plus meurtrière de cette bêta. L'archétype le plus populaire est l'Épéiste, mais l'arme la plus utilisée était l'arc. Enfin, 168 joueurs ont tenté le combat contre le Ver de Sable et... aucun n'a réussi à le vaincre.

Les développeurs rappellent que les joueurs qui ont déverrouillé le titre d'Avant-garde aeternienne et l'ensemble d'apparences d'Aventurier aeternien recevront leurs récompenses au lancement du jeu, sur la plateforme sur laquelle ils ont participé à la bêta uniquement. Enfin, les joueurs consoles qui précommanderont New World: Aeternum et les joueurs PC qui ont acheté l'extension Rise of the Angry Earth recevront le Loup Traqueur d'Azoth en bonus, une monture présentée en vidéo :

La date de sortie de New World: Aeternum est fixée au 15 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver le MMORPG à 37,99 € sur Amazon.