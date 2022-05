MultiVersus : 3 nouveaux personnages annoncés au roster du Smash Bros. like dans une amusante cinématique, une bêta ouverte à venir

Officialisé en novembre dernier, MultiVersus est un jeu de combat free-to-play développé par Player First Games et reprenant les codes établis par Super Smash Bros. en faisant s'opposer plusieurs personnages sur des stages d'où ils peuvent tomber. Nous avons pu voir le déroulement de plusieurs matchs la semaine dernière avec du gameplay et voici qu'il se montre à nouveau au détour d'une cinématique pour le moins amusante.

Nous y retrouvons des personnages déjà annoncés, à savoir Batman, Sammy (Scooby-Doo), Arya Stark (Game of Thrones) qui est difficile à reconnaître et Bugs Bunny se faisant face de manière déjantée après avoir été transportés dans cette étrange arène. Mais le plus intéressant vient ensuite, puisque plusieurs nouveaux venus rejoignent la fête. Ainsi, le Diable de Tasmanie (Looney Tunes) apparaît et se mesure à Grenat (Steven Universe) et Jake le chien (Adventure Time), avant qu'Harley Quinn ne se prenne d'affection pour lui et le surnomme Baveux... Et alors que Superman débarque à son tour, prêt à en découdre, il reçoit l'aide du Géant de Fer, lui aussi tout juste annoncé. Enfin, c'est Véra (Scooby-Doo) qui est visible dans le plan de groupe avec Steven, Finn l'humain, Tom & Jerry, Wonder Woman et Chien-Renne.

L'existence d'une alpha privée est sinon rappelée, qui aura lieu du 19 au 27 mai et permettra de jouer avec 15 personnages dont Taz et Véra, le tout sur 7 maps dont la Batcave (DC), l'Arbre-Maison (Adventure Time) et le Manoir Hanté de Scooby-Doo en 1v1, 2v2, free-for-all (4 joueurs) et Labo (entraînement). Mais nous apprenons au passage qu'une bêta ouverte sera organisée au mois de juillet, sans plus de détails pour le moment.

Pour rappel, MultiVersus sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC cette année. Si vous préférez vous bastonner sur Switch, Super Smash Bros. Ultimate est vendu 51,99 € sur Amazon.