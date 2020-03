Gears 5 : mode Gridiron, nouveaux personnages et cartes inédites en approche avec la Saison 3

Pour garnir régulièrement son contenu, Gears 5 a opté pour un système d'Opération, avec à chaque fois des modes, cartes, personnages et éléments de personnalisation additionnels pour le jeu en ligne. La dernière en date est sortie en décembre, alors il est grand temps pour The Coalition de passer la troisième avec, justement, l'Opération 3.

Elle introduit avant toute chose un mode 2v5 appelé Gridiron, où chaque camp s'affronte pour le contrôle d'un drapeau avec lequel il doit marquer un touchdown dans la base adverse, en restant cinq secondes avec derrière les lignes ennemies. Il s'agit d'une expérience avec mort permanente à chaque round, l'objectif étant d'arriver à treize points au terme d'une succession de manches de deux minutes où un touchdown compte pour deux points, et la possession du drapeau au terme du temps imparti en vaut un. De nouveaux Attachements d'armes sont également ajoutés pour booster ces parties sans réapparition.

Sinon, Augustus Cole et Clayton Carmine arrivent en tant que personnage jouable en PvE et PvP, tandis que la Reine Myrrah et le Garde Theron rejoignent les vilains en Versus Arcade : leurs compétences détaillées sont visibles sur le site officiel. Gears 5 accueillera aussi la carte originale Pahanu, et Canals version Gears of War 4, ainsi que des déclinaisons 2v2 pour Arena et Annex. À part ça, 18 tuiles de baraquement pourront être utilisées pour personnaliser nos cartes en mode Fuite et une large palette de skins et emotes peut être débloquée avec le nouveau Tour of Duty avec un système d'objectifs revisité.

Tout ce beau petit monde sera disponible avec l'Opération 3 de Gears 5 le 31 mars 2020 sur PC et Xbox One.



Lire aussi : TEST de Gears 5 : loin de la CGU et des sentiers battus, le titre fait date dans la série