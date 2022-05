MultiVersus : du gameplay officiel du free-to-play dévoilé, une date proche pour l'ouverture de l'alpha privée

Warner Bros. Games avait dévoilé MultiVersus en fin d'année dernière. Il s'agira d'un jeu de combat en free-to-play, doté d'un roster reprenant des personnages issus des plus grandes licences de l'éditeur. Les premières images de gameplay témoignaient déjà d'une inspiration directement venue de la franchise Smash Bros.

Vous voulez en voir plus ? Alors, réjouissez-vous : Tony Huynh et Daniel Kraft, game designer et développeur principal sur le projet, ont donné rendez-vous aux influenceurs NAKAT et VoiD pour jouer à 3 parties avec Superman, Sammy, Tom & Jerry et Wonder Woman. L'occasion pour nous d'apprécier les mécaniques de jeu, les coups spéciaux et différents niveaux, durant une présentation commentée de plus de 18 minutes.

Si vous voulez y jouer par vous même, vous aurez peut-être bientôt l'occasion de le faire. Vous êtes invités à vous inscrire sur le site officiel pour participer à l'alpha privée, dont les dates d'ouverture viennent d'être fixées du 19 au 27 mai 2022, sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. La version commerciale du free-to-play est sinon toujours attendue plus globalement pour cette année.