MultiVersus : une vampire d'une série culte datée dans le brawler free-to-play

Player First Games et Warner Bros. Games continuent de faire vivre MultiVersus, leur jeu de combat free-to-play. La Saison 4 : Rebelles de Minuit a été lancée le mois dernier, introduisant le personnage de Raven dans le roster, mais voilà qu'une autre combattante va s'inviter à la fête cette semaine.

Les studios dévoilent cette semaine une bande-annonce de gameplay pour Marceline, la reine des vampires de la série animée Adventure Time. Armée d'une basse, la Cogneuse disposera de plusieurs coups spéciaux en lien avec la musique et le rythme, il sera même possible de se transformer en chauve-souris pour attaquer ses adversaires. La vidéo montre également les variantes Marceline au Chapeau de Soleil et Marceline des Terres lointaines.

Marceline sera disponible à partir du 20 décembre dans MultiVersus, contre 6 000 Monnaies de combat ou via la Fighter Road. Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.