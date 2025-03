Après MultiVersus, Warner Bros voulait aussi un clone de Mario Kart

Le mois dernier, Warner Bros. a annoncé la fermeture de plusieurs studios, à savoir Player First Games (MultiVersus), Monolith Productions (qui développait Wonder Woman, annulé dans la foulée) et Warner Bros. San Diego, qui n'avait rien publié depuis sa création en 2019. Mais les langues se délient petit à petit et selon Colin Moriarty (chez Sacred Symbols), ce studio développait un autre clone d'un jeu Nintendo.

Si MultiVersus repompait allégrement les mécaniques de gameplay des Super Smash. Bros, Warner Bros. San Diego développait de son côté un jeu de course à la Mario Kart, mais avec les personnages du studio, comme Tom et Jerry, Scooby-Doo ou les héros d'Adventure Time. Une centaine de développeurs étaient impliqués sur le projet, connu sous le nom de code Moonlight et qui aurait pu s'appeler WB Racers ou XDR.

Le projet serait allé dans toutes les directions, la faute à un gros turnover en interne. D'abord imaginé pour consoles et mobiles, le jeu aurait été ensuite une exclusivité temporaire PC, afin de jauger le succès avant de poursuivre le développement de portages sur consoles. Du côté du modèle économique, WB Racers devait à l'origine être free-to-play, mais il a été repensé pour un modèle premium en cours de chemin. Le développement aurait été stoppé à l'automne dernier, laissant Warner Bros. San Diego frustré : l'équipe n'a jamais eu droit à l'annonce officielle de son jeu, d'autant que Player First Games a eu l'opportunité de sortir deux fois MultiVersus.

Une révélation pas si surprenante, l'ancien directeur de Warner Bros. Games David Haddad a mis un sacré bazar dans les studios en mettant l'accent sur les jeux live service, malgré les échecs répétés. WB Racers ne verra jamais le jour, dommage pour les développeurs, mais difficile d'imaginer qu'il aurait rencontré le succès : MultiVersus fermera prochainement ses serveurs et, du côté des Mario Kart-like avec des personnages connus, Disney Speedstorm occupe déjà une belle place.

