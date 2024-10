MultiVersus : une nouvelle combattante qui va ravir les fans de DC rajoutée en vidéo

Les joueurs de MultiVersus ont pu découvrir récemment la Saison 3 : Du Sucre, des Épices et des tas de bonnes choses, avec notamment l'arrivée des Super Nanas. Belle, Rebelle et Bulle ont rejoint le roster le mois dernier, mais aujourd'hui, c'est la Reine des Amazones et protectrice de Themyscira qui débarque dans le jeu.

Non, il ne s'agit pas de Wonder Woman, déjà disponible dans le jeu. MultiVersus accueille aujourd'hui Nubia, sa remplaçante dans l'univers DC Comics. Vous pouvez découvrir Nubia en action dans la bande-annonce de gameplay ci-dessus, voici une présentation détaillée du personnage :

Nubia inflige des dégâts en combat rapproché et dispose d'une panoplie de mouvements remarquables grâce à son Bâton de Compréhension, lui permettant d'utiliser une lance à longue portée avec une touche de pouvoir divin. La nouvelle vidéo dévoile en détail les prouesses de Nubia en tant que combattante de classe Assassin. Elle peut trancher, frapper et propulser ses adversaires. Elle peut aussi générer des ondes de choc pour éliminer ses ennemis. Le trailer montre également la variante de personnage Nubia Future State, disponible à l'achat le 15 octobre.

Au passage, la version alternative Destroyed de la carte Townsville des Supers Nanas est également disponible. MultiVersus est jouable en free-to-play sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.