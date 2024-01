The Outer Worlds 2 : une bonne nouvelle qui va ravir les fans de Fallout

En 2019, Obsidian Entertainment lançait The Outer Worlds, un Action-RPG à la première personne dans un monde post-apocalyptique teinté d'humour cynique. Oui, ça sent bon le Fallout, il faut dire que le studio est connu pour Fallout: New Vegas et le titre avait été co-réalisé par Leonard Boyarsky et Tim Cain, des anciens de Black Isle Studios, à l'origine de la franchise Fallout.

Cependant, Tim Cain a pris sa retraite en 2020, laissant seul son compère sur The Outer Worlds 2, annoncé lors de l'E3 2021. Oui, cela commence à dater, Obsidian Entertainment planche d'abord sur Avowed et l'A-RPG reste mystérieux. Mais voilà une bonne nouvelle qui va ravir et rassurer les fans de Fallout et du premier The Outer Worlds : Tim Cain est seulement en semi-retraite et est consultant sur The Outer Worlds 2. Il a donc l'occasion de suivre le développement de cette suite et de donner son avis aux concepteurs, apportant un certain gage de qualité.

Il faut malheureusement se contenter de ça pour le moment, Obisidan Entertainment semble concentré sur Avowed, attendu cette année. Pour rappel, The Outer Worlds a eu droit à une Spacer's Choice Edition (récemment offerte sur l'Epic Games Store) que vous pouvez retrouver à partir de 29,99 € sur GOG.com ou Gamesplanet.

Lire aussi : TEST de The Outer Worlds : l’odyssée de l’espace part en cacahouètes