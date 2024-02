Bloodborne : une nouvelle qui va décevoir les fans dans l'attente d'un portage PC et PS5

J'ai lu plusieurs discussions assez sérieuses qui indiquent que le portage n'est pas voulu part Sony mais surtout par From Software. Car si portage il y a, il serait bien sur confié a un studio tiers. Or, les moteurs du jeu sont des versions hautement customisé de leur propres outils ( qui évolues sur chaque souls , il me semble ) , sur lesquels apparemment peu de personnes savent encore travailler. Ce qui obligerait From software a former et superviser les dev d'un autre studio qui travaillerait sur le portage, ce qui on le comprend, ne serait absolument pas rentable pour From software qui de doute façon, ne désire plus travailler sur un jeu qui a presque 10 ans et préfère se concentrer sur l'avenir.