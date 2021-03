RUMEUR : Bloodborne, Uncharted, God of War et Ghost of Tsushima bientôt sur PC

C'est désormais sûr, Sony s'intéresse de plus en plus au PC. Après avoir sorti Horizon: Zero Dawn sur ordinateurs l'été dernier, le constructeur des PlayStation a annoncé que d'autres jeux suivront le même chemin, à commencer par Days Gone dans le courant du printemps. Mais après lui ?

Eh bien, CrazyLeaksOnTrain affirme sans pression que Sony compte sortir sur PC Blooborne, God of War, Ghost of Tsushima et Uncharted: The Nathan Drake Collection. Une liste qui fait rêver, et même si l'internaute est mystérieux, il a déjà visé juste en annonçant avant l'heure l'arrivée de Kingdom Hearts et Nioh 2 sur ordinateurs, de même que l'existence de Ninja Gaiden: Master Collection. Et ce n'est pas la première fois qu'un portage de Blooborne sur PC fait parler de lui.

Comme toujours, les pincettes sont de mise, mais il est certain que Days Gone ne sera pas le dernier jeu Sony à sortir sur ordinateurs, les paris sont ouverts concernant les titres qui lui emboîteront le pas. Et vu les jeux exclusifs de Sony, cette première liste semble très crédible. Pour partir à l'aventure dès maintenant, Uncharted: The Nathan Drake Collection est à 19,99 € sur Amazon.