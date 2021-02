PlayStation : Gran Turismo 7 repoussé sur PS5, de nouveaux portages PC d'exclusivités PS4 confirmés !

Il s'en passe des choses chez PlayStation cet après-midi : entre l'annonce du retour de l'initiative Play at Home et la confirmation de l'arrivée d'un nouveau PlayStation VR, les fans ont de quoi faire. Le président Jim Ryan est d'ailleurs revenu sur l'officialisation du prochain modèle de casque de réalité virtuelle chez GQ, l'occasion d'y glisser une bonne et une mauvaise nouvelle.

Commençons par la mauvaise : Gran Turismo 7 est repoussé à 2022. Lui qui était jusqu'alors prévu pour 2021 a, selon le discours officiel, vu son développement être affecté par le COVID-19, l'excuse magique pour tout report durant la crise sanitaire. À noter que Horizon Forbidden West est toujours évoqué pour cette année, et que le futur God of War n'est tout simplement pas mentionné, laissant craindre pour sa venue d'ici décembre.

GT7 a été impacté par les défis de production liés au COVID et voit donc son lancement passer de 2021 à 2022. Avec la pandémie en cours, c'est une situation dynamique et changeante et certains aspects critiques de la production de jeux ont été ralentis au cours des derniers mois. Nous partagerons plus de détails sur la date de sortie de GT7 lorsqu'elle sera disponible.

Autre nouvelle surprenante, mais positive pour une partie des joueurs : de nouvelles exclusivités PlayStation vont arriver sur PC ! La version PC d'Horizon: Zero Dawn avait été présentée comme un one shot, avant que SIE ne déclare s'intéresser à d'autres portages du genre. C'est effectivement le cas, Jim Ryan expliquant qu'il s'agit d'un moyen simple et efficace de s'ouvrir à un nouveau public et amasser de l'argent, et le bal va se poursuivre avec Days Gone au printemps 2021.

La sortie de jeux PlayStation sur PC était quelque chose que PlayStation a évité pendant longtemps. Maintenant, on dirait que vous êtes vraiment dans le train en marche. Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que certaines choses ont changé. Nous nous trouvons maintenant au début de 2021 avec nos studios de développement et les jeux qu'ils réalisent en meilleure forme qu'ils ne l'ont jamais été. Particulièrement à partir de la seconde moitié du cycle PS4, nos studios ont créé de merveilleux et excellents jeux. Il est possible d'exposer ces grands jeux à un public plus large et de reconnaître les aspects économiques du développement de jeux, qui ne sont pas toujours simples. Le coût de création de jeux augmente à chaque cycle, à mesure que le calibre de la licence augmente. En outre, notre facilité à le rendre disponible pour ceux qui n'ont pas de consoles a augmenté. C’est donc une décision assez simple à prendre pour nous. Cela fait suite à votre portage d'Horizon: Zero Dawn sur PC en août de l'année dernière. Comment ça s'est passé ? Nous avons évalué la chose de deux manières. Premièrement, pour ce qui est du succès de la sortie du jeu sur PC, les gens l'ont aimé et ils l'ont acheté. Nous l'avons également examiné à travers le prisme de ce que la communauté PlayStation en pensait. Il n'y a pas eu de réaction négative massive. Nous continuerons donc à prendre des mesures dans cette direction.

Pour les détails, il faudra repasser, mais nous savons désormais un peu plus à quoi nous attendre du côté de chez Sony Interactive Entertainment pour les mois à venir. D'ici là, Days Gone est disponible sur PS4 à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.