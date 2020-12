PS5 : période de sortie de Gran Turismo 7 corrigée, durée de l'exclusivité de Project Athia et plus dans un trailer pour le line-up

La PS5 est disponible, et bien que l'offre soit largement inférieure à la demande, Sony Interactive Entertainment continue de vanter ses mérites comme si de rien n'était. C'est encore le cas aujourd'hui avec une bande-annonce pour les « nouveaux jeux et ceux à venir sur PS5 », dont tout l'intérêt se trouve dans les petites lignes.

Il faut en effet regarder les commentaires du constructeur en bas de l'écran sur le calendrier du line-up. Aux dernières nouvelles, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West et Gran Turismo 7 sont donc prévus pour « 2021 ». Sauf que, pour rappel, dans la dernière publicité du genre, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Part et Returnal étaient attendus pour la première moitié de 2021, et Horizon Forbidden West pour la deuxième. Fait étonnant, cette précédente vidéo a été corrigée (sans être de nouveau téléversée, c'est possible) pour supprimer la mention concernant GT7, ce qui semble indiquer qu'il n'est plus question de le sortir d'ici juin 2021. L'espoir de retrouver Ratchet & Clank: Rift Part et Returnal d'ici 6 mois subsiste toujours, même si nous sommes encore dans l'attente de dates de sortie précises pour se réjouir.

L'autre partie intéressante concerne les exclusivités consoles temporaires de certains titres. Celle de Godfall va comme prévu durer 6 mois, et nous apprenons officiellement que Ghostwire: Tokyo et Deathloop ne seront disponibles sur Xbox Series X et S qu'un an après les versions PS5 et PC, quand bien même Bethesda appartient désormais à Microsoft. Dernier point, et non des moindres, le Project Athia de Square Enix sera lui en exclusivité console sur PS5 pendant 2 ans au moins.

Les joueurs PlayStation 5 auront donc droit à de belles avant-premières dans les mois et années qui viennent. La console n'est actuellement pas disponible à l'achat, au contraire de ses jeux et accessoires.