Godfall : combats, équipements et boss épiques dans le trailer de lancement du looter slasher, un point sur la fin de l'exclusivité console PS5

Pour le lancement de la PS5, Gearbox et Counterplay Games vont proposer aux joueurs Godfall, un jeu d'action orienté vers le corps à corps surfant sur la vague des looters et qui a bien des atouts pour séduire, également attendu sur PC. Après sa cinématique d'introduction nous plongeant dans son lore avec la lutte fratricide entre Macros et Orin, place désormais à son trailer de lancement, qui prend donc un peu d'avance.

De nombreux passages de gameplay à travers les environnements luxuriants des différents royaumes sont présents pour nous donner envie et nous y découvrons pour la première fois un aperçu de plusieurs lieutenants de Macros. Chose importante à noter, la fin de la vidéo sur la chaîne PlayStation indique que l'exclusivité console de Godfall, sur PS5 donc, prendra fin le 12 mai 2021. Comprenez par là qu'il y a de fortes chances que le jeu sorte sur Xbox Series X dans 6 mois ou plus.

Dans le même temps, du gameplay commenté et une session de Questions-Réponses ont été diffusés, en compagnie du senior technical producer Dick Heyne, du toujours enjoué CEO de Counterplay Games Keith Lee et des vidéastes Arekkz et My Name is Byf. Nous pouvons ainsi assister à un combat face au boss nommé Thraex dans le royaume aquatique, mais aussi découvrir rapidement la carte du monde. Sinon, parmi les éléments de jeu évoqués et déjà bien détaillés précédemment (interface, loot, progression), nous apprenons que le niveau maximum est fixé à 50, que plus de 70 ennemis uniques sont inclus avec chacun une entrée dans le Codex, de même pour chaque arme, de quoi ravir les amateurs de lore.

Quant au contenu end game, il fera intervenir des Dreamstones dans une première boucle de jeu façon rogue-like, avec de la génération procédurale réutilisant les ennemis et missions de la campagne avec des modificateurs, 18 d'entre elles étant prévues. Une fois la première moitié complétée, c'est l'Ascended Tower of Trials qui se débloquera, promettant des défis infinis pour y récupérer du loot, certaines pièces d'équipement spécifiques s'y trouvant. Enfin, l'Hinterclaw ne devrait s'obtenir que lors du end game du fait de la complexité à la débloquer, il faut dire qu'il s'agit de l'armure du grand méchant après tout. Bref, vous pouvez revoir tout ça ci-dessous pour ne rien rater.

De son côté, le PlayStation Blog a détaillé tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans Godfall d'ici quelques jours. Deux vidéos teasant l'épée Retribution et la Valorplate Vertigo ont également été partagées récemment.

Préparer votre mission Dans le Septième Sanctuaire, vous pouvez vous exercer en toute sécurité avec les modules d’entraînement. Vous pouvez essayer différentes Valorplates, choisir votre équipement, améliorer vos armes dans la Forge et réunir votre équipe pour des parties en coopération. Choisir une Valorplate Avant d’entamer une mission, vous devez sélectionner la Valorplate qui vous semble la plus adaptée. Par exemple, vous pouvez choisir Vertigo. Sa Valorplate représente la sagesse, vous permettant d’emmagasiner des dégâts issus des chocs pour générer des chemins électriques infligeant des dommages au fil du temps. Une fois que vous avez choisi une Valorplate, il est temps de vous équiper. Sélectionner votre équipement L’écran du personnage vous permet d’examiner sa stature d’un simple coup d’œil. Tout à droite, vous pouvez voir vos statistiques globales et vos principaux attributs. L’attribut de force indique les dommages qu’occasionnent vos attaques de base, l’attribut d’esprit augmente les dégâts issus de vos aptitudes et l’attribut de vitalité représente votre niveau de santé. D’autres informations s’afficheront, comme la probabilité que vous réussissiez une frappe critique. Dans Godfall, huit emplacements d’équipement distincts s’offrent à vous : deux armes, un sort, une amulette, deux anneaux, une pierre de vie et une bannière. Tous ces équipements contribuent à modifier et améliorer les statistiques clés. Aujourd’hui, nous allons examiner de plus près les armes, les pierres de vie et les bannières. Armes Les armes font partie intégrante de Godfall. Elles modifient votre style de jeu, vos techniques et les types de dégâts que vous infligez. Vous pouvez passer rapidement d’une arme à l’autre et équiper de nouvelles armes que vous trouvez sur le champ de bataille. Lorsque vous choisissez vos armes, vous pouvez afficher leurs statistiques détaillées, leurs effets propres et un gros plan des armes proprement dites. Prenons Rétribution, par exemple. C’est une Grande épée à deux mains idéale pour se frayer un chemin dans une foule dense. Vous pouvez également vous équiper des Stormflayers, un ensemble de doubles lames infligeant de nombreux DPS aux cibles uniques. Pierres de vie Les pierres de vie ont des propriétés curatives, vous permettant de poursuivre le combat. Elles peuvent également avoir des effets puissants, vous donnant l’avantage dans les luttes acharnées. Bannières Les bannières déclenchent des boosts AoE qui renforcent vos capacités et celles de vos alliés. Ces effets se cumulent aux autres bannières utilisées par vos alliés. Ainsi, votre équipe peut s’en servir à des moments décisifs pour prendre l’ascendant. Combattre un boss Une fois entièrement équipé et prêt à en découdre, vous pouvez choisir une mission dans la Holomap. Aujourd’hui, nous allons présenter plus en détail le combat contre le puissant Thraex, le premier boss que vous rencontrerez dans la première mission du Royaume aquatique. En arrivant à la fin de l’Asile du Tourment, vous trouverez une pièce dans laquelle un Thraex vous attend. Les Thraex sont des proto-dragons extrêmement territoriaux, ce qui fait d’eux d’excellents gardiens, un peu comme des bergers allemands, mais qui cracheraient du feu. Pour remporter ce combat périlleux, vous devrez utiliser tout l’arsenal à votre disposition. Sortez une bannière, passez en mode Archon et ruez-vous sur la créature tout en esquivant ses attaques. C’est lorsqu’elle vous fait directement face que la bête est la plus dangereuse. Utilisez des esquives latérales pour trouver le bon angle d’attaque et porter quelques coups au Thraex avant qu’il ne riposte. Lorsqu’il déclenche son feu dévastateur, assurez-vous de vous protéger ou de vous glisser dessous. Il est essentiel de savoir gérer les attaques demandant un temps de recharge, comme le Lancer de bouclier et les aptitudes spéciales des armes. En gérant tous ces aspects, vous pourrez défaire le Thraex et amasser un butin bien mérité ! Rendez-vous au lancement Dans la version complète du jeu, vous vivrez une campagne entière ainsi que des quêtes annexes appelées Chasses, qui vous feront rencontrer des versions encore plus coriaces de ce boss et d’autres ennemis. Lorsque vous aurez terminé l’histoire principale, des défis supplémentaires vous seront proposés, dont les Pierres de rêve et la Tour des épreuves.

La date de sortie de Godfall est fixée au 12 novembre sur PC (Epic Games Store) et PS5 dans les territoires où elle sera disponible, puis le 19 partout ailleurs, avec trois éditions différentes.

