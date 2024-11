Gran Turismo 7 : le support de la PS5 Pro et d'autres nouveautés ajoutés avec la mise à jour 1.54 de novembre 2024

Après une mise à jour d'octobre pas franchement folle pour Gran Turismo 7, celle de novembre qui vient de paraître ce jeudi matin est déjà un peu plus convaincante, tout en restant classique avec l'ajout de cinq véhicules (dont un Jimny similaire à celui qui était déjà inclus), d'évènements et autres éléments désormais habituels. Bref, pas de quoi égaler le patch SPEC II de l'an dernier. Pour autant, si la taille de cette version 1.54, même sur une PS5 de base, vous semble énorme (32,071 Go), c'est dû au fait que la compatibilité avec la PS5 Pro a été ajoutée. Au programme, un mode alliant haute résolution d'images et framerate élevé qui utilise le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), du ray tracing pour les reflets pendant les courses en activant l'option Favoriser le ray tracing/résolution, la prise en charge de la 8K pour les rares personnes qui pourront en profiter, une amélioration du rendu en mode VR et des mouvements plus fluides dans ce dernier grâce à la reprojection. Étrangement, la bande-annonce qui a été diffusée fait l'impasse sur la nouvelle console de Sony...

Vous trouverez ci-dessous la présentation sommaire de ces nouveautés en provenance du site officiel et des visuels en page suivante.

5 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci Ford Escort RS Cosworth '92 (en vente chez le concessionnaire Voitures d'occasion).

Mercedes-Benz W 196 R '55 (en vente chez le concessionnaire Voitures légendaires).

Porsche 911 Turbo S (992) '20.

Porsche Mission X '23.

Suzuki Jimny Sierra JC '18. Mises à jour du mode GT Menus Café/Menus supplémentaires Menu supplémentaire n°42 : Collection : Ferrari Speciale (niveau de collectionneur 48 et supérieur). Circuits mondiaux (course) Les évènements suivants seront ajoutés dans Circuits mondiaux :

Jimny Cup - Grand Valley - Sud ;



Coupe Porsche - WeatherTech Raceway Laguna Seca ;



Course Turbo Sports - Mount Panorama Circuit. Gran Turismo Sophy (PS5) L'IA de course nouvelle génération Gran Turismo Sophy est désormais disponible sur les circuits ci-dessous. Orientez-vous vers les circuits portant l'icône Sophy dans le menu Course rapide pour mettre votre maîtrise à l'épreuve face à Sophy. Trial Mountain Circuit.

Tokyo Expressway - Est dans le sens horaire. Scapes Colorado rejoindra prochainement Scapes. Brand Central Des entrées ont été ajoutées au musée pour la marque suivante : Mitsubishi. GT Auto Maintenance et service Les remplacements du moteur sont désormais disponibles pour les voitures suivantes (déverrouillés au niveau de collectionneur 50) : Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce '67

Audi R8 Coupé V10 plus '16

Autobianchi A112 Abarth '85

Dodge Challenger SRT Demon '18

Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR '04

Nissan GT-R Premium edition T-spec '24

Porsche 911 GT3 RS (991) '16

Subaru WRX STI Type S '14

Suzuki Jimny Sierra JC '18

Volvo 240 SE Estate '93 Personnalisation de voiture La marque suivante a été ajoutée dans Jantes : Rotiform.

De nouvelles jantes ont été ajoutées au musée pour les marques suivantes :

American Racing ;



KMC ;



Motegi Racing.

Les marques suivantes ont été ajoutées dans Stickers prédéfinis dans l'Éditeur de livrées :

Brembo ;



Rotiform. Autres améliorations et ajustements Voitures La vue du cockpit a été ajoutée pour la voiture suivante : Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo.

La hauteur de caisse par défaut de la voiture suivante a été ajustée : Ferrari 308 GTB '75. Voitures légendaires Les prix des voitures légendaires (Collection Hagerty) ont été actualisés en fonction de leur estimation réelle par Hagerty, partenaire de Gran Turismo. Hagerty propose des estimations et des assurances pour les automobiles historiques, et a également sponsorisé divers événements leur étant dédiés ces dernières années. Les nouveaux prix entreront en vigueur la prochaine fois qu'un véhicule sera mis en vente. La prochaine révision des prix est prévue pour mars 2025. Circuits mondiaux Le niveau difficulté de l'épreuve de course suivante a été ajusté : Fuji Speedway - Super Formula. Simulateur physique Un problème a été corrigé sur certaines voitures hybrides où, en cas de panne sèche en conduisant, la voiture ne régénérait pas de la puissance lorsque l'accélérateur était relâché. GT Auto Un problème a été corrigé dans l'Éditeur de livrées, dans Personnalisation de voiture, où changer et sauvegarder un phare ou un autocollant de pneus empêchait de revenir à la livrée d'origine.

Les stickers suivants avec des formes en double par rapport aux stickers prédéfinis de l'Éditeur de livrées ont été retirés (les stickers actuellement utilisés ne seront pas impactés) :

Forme 1 : 01-60 ;



Forme 2 : 02-15 / 02-25 / 02-60 / 02-77. Audio Correction d'un problème où la musique de fond n'était pas diffusée en son surround en sortie Dolby Atmos par l'intermédiaire d'un amplificateur AV. Localisation Divers problèmes de localisation ont été corrigés. Autres Divers autres problèmes ont été corrigés.

Si vous souhaitez acheter Gran Turismo 7, il est actuellement vendu 61,27 € sur Amazon et chez Cdiscount.