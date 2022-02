Gran Turismo 7 : 2 Blu-ray pour la version physique PS4, quid de la PS5 ?

Un Blu-ray ayant une capacité de stockage d'environ 50 Go, les jeux dépassant ce poids dès leur lancement ont deux options : soit ils forcent le téléchargement de données pour finaliser l'installation, soit ils arrivent avec un deuxième disque. Ce second choix n'a été fait que par de rares titres, dont Final Fantasy VII Remake, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II ou encore quelques compilations.



Un autre va les rejoindre le mois prochain. Il s'agit de Gran Turismo 7, le jeu de course de Polyphony Digital dont la date de sortie est calée à ce 4 mars 2022. Même si l'expérience est calibrée pour la next-gen, elle verra aussi le jour sur PlayStation 4, et c'est justement cette version old gen qui sera livrée avec 2 Blu-ray. C'est PlayStation Direct qui donne l'information via la fiche produit du jeu, et qui indique que Gran Turismo 7 requière en effet 110 Go d'espace de stockage libre : étrangement, le poids demandé pour l'installation est censé être le même sur PS5, mais la fiche technique ne fait pas mention de la présence de 2 disques dans la boîte de la version next-gen.

Au moins, vous ne serez pas surpris en ouvrant votre exemplaire ! Vous pouvez précommander Gran Turismo 7 à partir de 57,49 € sur Amazon.fr.

