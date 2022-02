PREVIEW Gran Turismo 7 : la simulation poussée à l’extrême !

Au-delà du réel





Gran Turismo est une franchise qui a traversé les générations et qui a su s’imposer dans le monde vidéoludique. Toujours plus loin, toujours plus beau, « toujours plus », Kazunori Yamauchi et son équipe veulent apporter aux joueurs un recueil automobile, ludique et divertissant. Cela fait plusieurs années que les aficionados de la licence n’attendent qu’une chose, la venue d’un septième épisode numéroté. Le 4 mars prochain, les joueurs du monde entier pourront mettre la main sur Gran Turismo 7 (sur PS4 et PS5), nous avons eu l’opportunité d’assister à une présentation du jeu qui ne nous a pas laissé indifférent.

De la simulation pure et dure !

Sans surprise, et de ce qui nous a été exhibé, la partie visuelle est vraiment agréable à l’œil. Les développeurs ont apporté un soin particulier à la conception des bolides. Que ce soit leur carrosserie ou leur physique, le rendu est impressionnant. Les parcours, eux, sont variés et très bien réalisés, et changent de visage en fonction de la météo. Car oui, les heures s’écoulent durant un challenge, les couleurs à l’image basculent selon l’heure de la journée. Petite particularité de l’édition PS5, deux modes graphiques seront disponibles, à savoir Framerate, proposant du 60 images par seconde, et Ray Tracing, réduisant le framerate, mais apportant de nouveaux effets aux voitures. Un petit comparatif nous a été présenté et, sincèrement, nous n’avons pas vu de grosses différences visuelles, les reflets étaient quasi-identiques, pour le coup, nous pensons privilégier la fluidité ; surtout pour un jeu de course.

Même si nous n’avons pas eu de manette entre les mains, les promesses faites concernant le gameplay ont de quoi faire saliver. Et pour cause, une voiture réagira d’une manière différente en fonction de divers facteurs, comme la météo ou encore l’heure de la journée qui jouent sur la surface de la route. Les températures atmosphériques affectent donc l’adhérence des pneus ou encore la puissance du moteur. Le but est d’apporter, à travers une production, une conduite proche de la réalité aux joueurs. De la simulation pure et dure ! De plus, il y a toute une partie customisation de votre engin. Ici aussi, les modifications auront une influence sur la conduite et les accélérations. Nous sommes très curieux de découvrir ça avec un pad.

Par ailleurs, la DualSense sera sous le feu des projecteurs. Ainsi, et grâce aux vibrations, les paumes vont pouvoir ressentir les glissements des pneus, la puissance du moteur, la transmission… Et pour ce qui est des retours haptiques ? Ils ne sont pas laissés pour compte. Les gâchettes seront plus ou moins lourdes selon le véhicule et se bloqueront selon notre façon de conduire (freins qui s’immobilisent, claquement de l’accélérateur, etc.). Encore une fois, l’objectif est d’amener un brin de réalisme dans le creux de nos mains.

Une nouvelle expérience en approche





Kazunori Yamauchi est un amoureux de cet univers et souhaite aussi partager des moments historiques avec la communauté, qui s’intéresserait de prêt ou de loin à ce monde particulier. Au-delà des courses et des missions à réaliser (Time Trial, Drift Trial, etc.), toute une partie sera consacrée à la magie automobile. Des documents historiques seront inclus, il sera possible de collectionner des voitures (plus de 400 quand même) et de les montrer à son entourage ; sachez qu’un coin photo est compris, les développeurs ont même créé un logiciel adéquat pour modifier vos captures.

Pour apprécier chaque voiture, un tout nouveau mode fait son apparition : Music Rally. Le but n’est pas de foncer à toute allure, mais de jouir d’une conduite plus détendue, de ressentir chaque vibration du volant, tout en écoutant des musiques venant des anciens épisodes de Gran Turismo. Cela permet aussi de comprendre comment manipuler un de ses bébés et d’apprécier les circuits de ce septième épisode, tout en étant totalement relax. Autre point, rapidement, chaque machine possède ses propres sons, qui s’intensifient en fonction de l’environnement puisqu’ils se réfléchissent sur les murs, les barrières, les clôtures, les arbres, etc. En d’autres termes, l’ouïe, le toucher et la vue seront mis à contribution pour charmer le joueur.

Nos premières impressions : Vivement !



De prime abord, cette présentation de Gran Turismo 7 a su marquer notre petit esprit. Le travail d’orfèvre effectué sur ce nouvel opus a su nous impressionner. Forcément, Polyphony Digital s’engage à proposer aux joueurs l’une des meilleures simulations automobiles jamais conçues à ce jour. Et sincèrement, ils sont bien partis pour nous vendre du rêve d’ici quelques semaines. Vous l’aurez donc compris, nous sommes pressés de mettre la clé sur le contact pour vous livrer enfin nos impressions définitives sur cette nouvelle expérience fort alléchante.

