Gran Turismo 7 : un point sur la DualSense, et quid de la neige dans le jeu ?

Si vous aimez les jeux de course, vous avez forcément déjà entendu parler de Kazunori Yamauchi. Et pour cause, il s’agit du créateur de Gran Turismo, licence qui a marqué les esprits à travers les générations. Nous avons été conviés à un rassemblement virtuel pour discuter avec le développeur japonais. Ce dernier s’est exprimé sur la nouvelle expérience « automobile » et « vidéoludique » que le joueur découvrira grâce à la manette de la PS5 d’ici quelques semaines.

Vibrations, haut-parleur, retours haptiques... Il stipule :

Nous n’utilisons pas le haut-parleur de la DualSense, mais nous usons des autres fonctionnalités, à savoir les vibrations, qui seront plus ou moins intenses selon le véhicule, et les retours haptiques, qui se bloqueront ou non selon l’ABS de la voiture. Nous souhaitons faire ressentir aux joueurs ce qu’ils perçoivent à l’écran entre leurs mains.

En outre, plusieurs types de parcours seront de la fête, mais certains aspects de la météo, comme la neige, ne seront pas (encore) inclus.

Il y a différents types de route dans Gran Turismo 7, comme la conduite sur de la terre, j’adore ça personnellement. Concernant les routes enneigées, elles ne sont pas disponibles dans le jeu, mais nous inclurons probablement la neige dans une future mise à jour, car j’aime aussi conduire sous cette condition.

D’un circuit à un autre, et selon votre véhicule, les sensations seront donc différentes entre vos mains. La date de sortie de Gran Turismo 7 est fixée au 4 mars 2022.

