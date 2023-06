Gran Turismo 7 : 3 nouvelles voitures, une livrée, 2 menus et des évènements Rallye Musical avec la mise à jour 1.35

Polyphony Digital tient son rythme de mises à jour mensuelles pour Gran Turismo 7, avec des ajouts et changements parfois importants, comme avec la version 1.34. Le patch de juin devrait être plus classique, mais introduira au moins 3 nouvelles voitures que le directeur du développement Kazunori Yamauchi a comme souvent teasé sur les réseaux sociaux.

Et comme presque à chaque fois, les joueurs n'ont pas mis longtemps à émettre des suppositions sur les véhicules qui pourraient se cacher derrière les ombres présentées en images. D'après la communauté, la mise à jour à venir dans la semaine introduirait la Subaru Impreza WRX STI 2004, l'Aston Martin Valkyrie 2021 et la Mitsubishi Lancer GSR Evolution III 1995.

Gran Turismo 7 bénéficiera d'une mise à jour le 29 juin 2023.

Mise à jour : comme souvent, le public avait vu juste, les Aston Martin Valkyrie '21, Mitsubishi Lancer Evolution III GSR '95 et Subaru Impreza Sedan WRX STi '04 seront ajoutés via la mise à jour 1.35 demain, aux côtés de 2 menus, 6 évènements pour Rallye Musical, 2 environnements Scapes et la livrée de Igor Omyra Fraga en Super GT pour l'ANEST IWATA Racing RC F GT3. Une bande-annonce est à retrouver ci-dessus, et des images en page suivante.

Voici une liste du contenu de la mise à jour 1.35 : 1. Trois nouvelles voitures, notamment l'hypercar de l'extrême d'Aston Martin et deux modèles sport japonais quatre roues motrices, seront ajoutées : Aston Martin Valkyrie '21

Mitsubishi Lancer Evolution III GSR '95

Subaru Impreza Sedan WRX STi '04 2. La livrée de l'ANEST IWATA Racing RC F GT3 pilotée par Igor Omura Fraga en SUPER GT sera ajoutée. Vous pourrez la sélectionner lorsque vous achèterez la Lexus RC F GT3 '17 dans Brand Central. 3. Deux "Menus supplémentaires" seront ajoutés dans le café. [Menu supplémentaire no 24] : "Collection : Subaru WRX" (niveau de collectionneur 26 et supérieur)

[Menu supplémentaire no 25] : "Collection : Mitsubishi Lancer Evolution" (niveau de collectionneur 30 et supérieur) 4. Six nouveaux événements seront ajoutés à Rallye musical. Good Old Days (Classixx Remix)

DRIFT

Marechià (avec Célia Kameni)

Hooked on America

Lifeʼs Coming In Slow

Moon Over the Castle (version GT7) 5. "Monterey" et "Champ de fleurs" rejoindront prochainement Scapes. Nous vous remercions de votre soutien et nous espérons que vous continuerez à apprécier Gran Turismo 7 !

