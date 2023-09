Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.38 de septembre est là, avec 3 nouvelles voitures stylées

Vous étiez en manque de nouveautés dans Gran Turismo 7 depuis début août ? Rassurez-vous, Polyphony Digital n'en a pas fini avec les mises à jour, et vient d'ailleurs d'en déployer une nouvelle, numérotée 1.38. Peu fantasque, elle apporte 2 Menus supplémentaires, et surtout 3 voitures : les Garage RCR Civic, Honda Civic Type R '22 et MAZDA3 Gr.4.



Vous pouvez les découvrir en action dans la bande-annonce ci-dessus ou via les images en page suivante.

Gran Turismo 7 bénéficiera d'une mise à jour le 28 septembre 2023. Voici une liste du contenu de la mise à jour 1.38 : 1. Trois nouvelles voitures seront ajoutées, dont une voiture customisée née à la SEMA et une toute nouvelle sportive FF. Garage RCR Civic

Honda Civic Type R '22

MAZDA3 Gr.4 2. Deux "Menus supplémentaires" seront ajoutés dans le café. [Menu supplémentaire no 29] : "Collection : supercars Porsche" (niveau de collectionneur 42 et supérieur)

[Menu supplémentaire no 30] : "Collection : GR" (niveau de collectionneur 39 et supérieur) 3. De nouveaux sites de Scapes seront ajoutés à "Nissan" dans Brand Central. Nous vous remercions de votre soutien et nous espérons que vous continuerez à apprécier Gran Turismo 7 !

Pour les retardataires, Gran Turismo 7 est disponible à partir de 49,89 € sur Amazon.fr.

