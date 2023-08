Gran Turismo 7 : une date proche et 4 nouvelles voitures pour la mise à jour 1.36, avec une ambulance et la voiture du film

Il n'y a pas eu de mise à jour de contenu pour Gran Turismo 7 en juillet, mais c'est simplement parce que Polyphony Digital préparait un gros patch estival. Il vient d'ailleurs de dévoiler la mise à jour 1.36, qui sera disponible le 7 août 2023 sur PS4 et PS5, et qui aura forcément un lien avec le film de sortie la semaine prochaine en France. La livrée de la Nissan GT-R Nismo GT3 '18 présente dans le long-métrage pourra en effet bientôt être achetée dans Brand Central.

Nous aurons aussi l'occasion de débloquer 4 voitures inédites : la Chevrolet Corvette (C1) '58 et la Maserati MC20 '20, la Toyota GR Corolla MORIZO Edition '22 à tester en avant-première lors de la TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023, et même une improbable ambulance japonaise, la Toyota Ambulance Himedic '21, à débloquer en avant-première en regardant l'Épreuve des World Series. Trois Menus et une Scapes seront également ajoutés.

1. Quatre nouvelles voitures seront ajoutées, dont une ambulance japonaise et une sportive américaine historique. Chevrolet Corvette (C1) '58

Maserati MC20 '20

Toyota GR Corolla MORIZO Edition '22 Soyez parmi les premiers à tester cette voiture dans la manche 7 de la TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023 ! Nous offrons la possibilité aux joueurs d'essayer cette voiture dans la manche 7 de la TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023, avant sa sortie officielle. De plus, tous les joueurs participant au championnat dans n'importe quelle manche, et dont l'ID en ligne figure dans le classement aux points, recevront cette voiture gratuitement à partir du lundi 28 août. Ne passez pas à côté de cette opportunité ! (Cette voiture sera disponible à l'achat fin septembre dans Brand Central.) Toyota Ambulance Himedic '21 Cette voiture sera disponible à l'achat fin septembre dans Brand Central. Récupérez-la en accès anticipé en participant à la Campagne de visionnage de l'Épreuve des World Series. 2. À l'occasion de la sortie du film Gran Turismo, la livrée de la voiture présente à l'écran sera ajoutée. Vous pourrez la sélectionner lorsque vous achèterez la Nissan GT-R Nismo GT3 '18 dans Brand Central. 3. Trois Menus supplémentaires seront ajoutés dans le café. [Menu supplémentaire no 26] : Collection : Maserati (niveau de collectionneur 40 et supérieur)

[Menu supplémentaire no 27] : Collection : Aston Martin (niveau de collectionneur 44 et supérieur)

[Menu supplémentaire no 28] : Collection : Keijidosha (niveau de collectionneur 27 et supérieur) 4. Caserne de pompiers rejoindra prochainement Scapes. Nous vous remercions de votre soutien et nous espérons que vous continuerez à apprécier Gran Turismo 7 !

