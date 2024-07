Gran Turismo 7 : célèbre tracé alpin et bolides rutilants pour la mise à jour 1.49 de juillet 2024

Avec les World Series 2024 au début du mois, Gran Turismo 7 n'avait pas eu droit à sa mise à jour mensuelle fin juin. La précédente en mai était assez copieuse en termes de véhicules et celle de juillet numérotée 1.49, qui sera disponible ce jeudi 25 à 8h00, proposera encore plus d'ajouts, toujours gratuitement. Au programme, pas moins de 6 véhicules, dont la Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept présentée pour la première fois au Busan International Mobility Show le mois dernier, un nouveau circuit qui n'est autre que l'Eiger Nordwand, des améliorations de la physique du jeu, l'ajout de pneus et roues, des évènements inédits et bien plus encore.

Comme d'habitude, vous trouverez ci-dessous une présentation des nouveautés via le PlayStation Blog, tandis que de nombreux visuels sont à découvrir page suivante, tous plus réalistes les uns que les autres.

6 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci



BMW M3 ‘97

* En vente chez le concessionnaire de voitures d’occasion

Des circuits au grand tourisme de luxe, la M3 3,2 litres 2e génération.

La M3 2e génération a été dévoilée en 1992, 2 ans après la présentation de son modèle de base, la E36 Série 3 3e génération. La M3 E30 originale était un modèle homologué pour la course, réalisé à partir d’une Série 3 standard modifiée en profondeur. Par contraste, la M3 E36 a orienté la gamme vers le grand tourisme. Son look est plus mature, avec des pièces aérodynamiques discrètes. La performance est néanmoins restée le mot d’ordre dans sa conception. Le moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres développait 282,1 BHP pour 32,7 kgfm de couple. Grâce à ce moteur, elle pouvait passer de 0 à 62 mph en à peine 6 secondes, et continuer à accélérer jusqu’à 155 mph avant d’atteindre le limiteur de vitesse. Un changement minime en 1995 l’a dotée d’un moteur de 3,2 litres développant 316,6 BHP et 35,7 kgfm de couple, d’une boîte manuelle 6 vitesses au lieu de 5, et plusieurs modifications ont été apportées au châssis pour améliorer la maniabilité d’ensemble. En 1997, une transmission semi-automatique 6 vitesses a été intégrée.

Ferrari 430 Scuderia ’07

* En vente dans Brand Central et chez le concessionnaire de voitures d’occasion

Une routière de course qui a grandement amélioré les performances de la F430.

La F430 Scuderia, annoncée en septembre 2007 au salon automobile de Francfort, a été présentée comme une version haute performance de la série V8 Ferrari F430. Elle a également succédé à la 360 Challenge Stradale, une version homologuée pour la route de la monotype 360 Challenge apparue lors de l’ère de la 360 Modena. Elle embarque le même moteur V8 DACT de 4,3 litres que la F430 standard, préparée pour produire 19,7 BHP / 0,5 kgfm en plus pour un total de 502 BHP / 47,9 kgfm. Une rationalisation de l’aménagement intérieur a permis de réduire son poids d’environ 100 kg pour l’amener à 1 350 kg. Ces améliorations ont permis d’obtenir un rapport poids/puissance de seulement 2,48 kgfm/BHP. La transmission est une boîte manuelle à deux pédales F1 Superfast 2, qui permet de changer de vitesse en à peine 0,06 seconde. Le train de roulement a également un impact direct sur la conduite et les temps au tour, et plusieurs technologies issues de la F1 ont également été intégrées, notamment la traction F1-Trac et le système de contrôle de la stabilité, ainsi que le différentiel E-Diff contrôlé électroniquement.

Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept

* En vente dans Brand Central

Version course de la Gran Berlinetta dotée de pièces aérodynamiques.

La Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept est l’expression la plus émotionnelle de l’élégance athlétique du portefeuille Genesis. Il s’agit d’une variante course de la Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept avec une génération d’appui accrue grâce à des ailerons impressionnants, des volets aérodynamiques actifs, des diffuseurs à l’avant et à l’arrière, d’ailettes et de flaps Gurney. Malgré l’augmentation du coefficient de traînée due aux configurations des ailerons, l’appui supplémentaire généré permet de réaliser de meilleurs temps au tour. La X Gran Racer Concept est alimentée par un moteur V6 Lambda II central préparé pour la course, électriquement assisté par la technologie Genesis E-SC. La transmission course hybride développe au total 1 540 HP (1 539,4 BHP) et 1 015 ft-lb (140,3 kgfm) de couple. Le V6 s’exprime pleinement à 10 000 tr/min en délivrant sa puissance maximale de 870 HP (869,8 BHP) et son couple de 790 ft-lb (109,2 kgfm), pendant que le moteur avant génère 670 HP (669,6 BHP) et 225 ft-lb (31 kgfm) supplémentaires.

Lamborghini Gallardo LP 560-4 ‘08

* En vente dans Brand Central et chez le concessionnaire de voitures d’occasion

Ce n’est plus le petit bébé Lambo ; la Gallardo offre une performance de haut niveau.

Sortie en 2003, la bébé Lamborghini Gallardo a bénéficié de nombreuses améliorations en l’espace de cinq ans, dont plusieurs évolutions haute performance. Puis un modèle présenté au salon de l’automobile de Genève 2008 a surpassé tous ses prédécesseurs. D’apparence, la nouvelle Gallardo, ou LP560-4, semblait faire référence à la Lamborghini Reventón en édition limitée. Mais en réalité, elle avait subi des modifications importantes. La plus importante d’entre elles était l’augmentation de la cylindrée de son moteur V10, passant de 4 961 cc à 5 204 cc. Grâce aux améliorations apportées à l’admission et à l’échappement et à l’augmentation du taux de compression, ce moteur développait 552,3 BHP et 55,1 kgfm de couple, soit une augmentation de 39,4 BHP et 3,1 kgfm par rapport au modèle Gallardo original. La transmission 4RM est restée de type intégral à viscocouplage, comme sur les modèles précédents. Quant à la dénomination de la voiture, le 560 venait de la puissance maximale du moteur, et le 4 de son système 4RM. La voiture a aussi hérité d’une boîte 6MT, pour boîte manuelle à 2 palettes et 6 rapports, notamment l’E-gear largement améliorée, avec une vitesse de changement de rapport plus courte de 40 % en mode sportif CORSA. De nombreux efforts ont également été faits pour réduire le poids du véhicule, qui pesait 20 kg de moins que les modèles précédents avec 1 410 kg.

RUF RGT 4.2 ‘16

* En vente dans Brand Central

Le 6 cylindres à plat atmosphérique ultime. Une machine d’exception signée RUF.

RUF est une entreprise qui construit des sportives uniques à partir de modèles Porsche, avec sa propre philosophie et son savoir-faire. L’une de ses gammes est la RGT, basée sur différents modèles 911 GT3. Le concept même de la RGT est d’améliorer encore plus les performances du modèle GT3, tout en lui apportant le confort d’une routière. Au salon de Genève 2015, RUF a ajouté un nouveau modèle à la gamme : la RGT 4.2, basée sur la 911 GT3 type 991. Comme le suggère son nom, elle embarque un 6 cylindres à plat de 4,2 litres, qui augmente la cylindrée par rapport à celle du 3,8 litres de série de la 911 GT3 type 991 de 400 cc. Mais l’augmentation de la cylindrée n’est pas son seul atout. Le moteur de la RGT 4.2 n’est pas un simple moteur 911 GT3 : il utilise le moteur Mezger avec le vilebrequin GT1 comme base, un moteur qui a connu de nombreux succès en course depuis l’avènement du 6 cylindres en ligne atmosphérique. La voiture offre 123,3 BHP par litre, pour une puissance maximale de 517,7 BHP. Le modèle est équipé d’ailes rivetées agressives à l’extérieur, et de l’arceau cage de sécurité signature sur la série RGT. Alliant esprit de compétition et grâce d’une routière, il s’agit là d’un autre bijou RUF, la voiture idéale pour le conducteur souhaitant aussi bien utiliser son véhicule sur circuit qu’au quotidien.

Subaru Impreza Rally Car ‘98

* En vente chez le concessionnaire de voitures de légende

La Subaru Impreza triple championne du monde de rallye de la saison 1998.

La Subaru Impreza a commencé à participer au Championnat du monde de rallye en 1993, et ils ont remporté le titre constructeur en 1995 et 1996 dans l’homologation en Groupe A. En 1997, avec la réglementation World Rally Car, ils ont réussi à remporter une nouvelle fois le titre constructeur, ce qui leur a permis d’enchaîner les succès trois saisons de suite. L’Impreza World Rally Car de 1997, ou WRC97, utilisait le modèle coupé 2 portes comme base, avec une préparation du moteur existant pour développer 295,9 BHP et 48 kgfm de couple. La géométrie de la suspension avait également été modifiée et la carrosserie avait été élargie dans la limite de ce qui était autorisé par la réglementation, soit 1 770 mm, pour assurer une maniabilité maximale. La WRC98, présentée en 1998, a apporté de nouvelles modifications au modèle précédent, en ajoutant des différentiels actifs contrôlés par ordinateur à l’avant, à l’arrière et au niveau des attelages centraux. Lors de la saison 1998, le titre a échappé à Subaru qui n’a pas pu enchaîner sur une quatrième victoire de suite. Mais la voiture a largement prouvé sa valeur en tant que voiture de rallye, Colin McRae ayant arraché la victoire dans la manche 4 au Portugal, la manche 6 au Tour de Corse, et la manche 8 à l’Acropole.