Gran Turismo 7 : un mois de mai 2024 généreux en véhicules avec la mise à jour 1.48

Nouvelle fin de mois en vue, ce qui signifie que Gran Turismo 7 va avoir droit à une salve de contenus inédits, et ce pas plus tard que ce jeudi 30 mai à 8h00. La mise à jour 1.48 sera dans l'ensemble assez classique en termes d'ajouts avec un menu, des évènements et une option dans Scapes. Côté véhicules, c'est là que les joueurs peuvent se réjouir, puisque ce sont cette fois 5 bolides qui vont pouvoir rejoindre les garages, contre seulement trois en temps normal. Une courte bande-annonce vient comme à son habitude les mettre en avant sur l'asphalte.

Vous trouverez ci-dessous une présentation des nouveautés via le PlayStation Blog pour ne pas changer, ainsi que des visuels pour en prendre plein la vue en page suivante.

5 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

Honda Civic SiR・II (EG) ’93

(En vente chez le concessionnaire Voitures d’occasion)

Le modèle haut de gamme de la Civic 5e génération allie vitesse et confort.

En septembre 1991, la cinquième génération de Civic a repris le flambeau, avec un moteur VTEC et une vitesse de pointe revue à la hausse. Elle était disponible en version 3 portes, dans la nouvelle version 4 portes baptisée “Ferio” ou en version 5 portes Shuttle. Le slogan de la voiture était “la Civic sportive”. La poursuite du développement du système VTEC a permis d’accroître le nombre de motorisations. Les versions de base embarquaient les 1,3 litre et 1,5 litre, mais on trouvait aussi le 1,5 litre ACT VTEC, facile d’entretien, et le très économique 1,5 litre VTEC-E. Le top de la gamme était le modèle SiR avec son puissant 1,6 litre DACT VTEC. Côté châssis, tous les modèles utilisaient la nouvelle suspension standard Honda à double triangulation. Le modèle SiR, fer de lance de la “Civic sportive”, développait 9,9 BHP de plus que la génération précédente pour atteindre 167,7 BHP. La fermeté et le débattement de la suspension avaient également été retravaillés pour leur donner un côté plus sportif. Comme sur les modèles précédents, la SiR visait une réduction de poids par le biais d’un équipement plus simple, tandis que la SiR・II fut dotée de plusieurs options de confort comme la climatisation automatique, les vitres électriques et un volant gainé de cuir.

Honda NSX GT500 ’00

(En vente chez le concessionnaire Voitures légendaires)

Un nouveau design au centre de gravité plus bas fut la clé du succès pour cette championne du JGTC.

Lors de la saison 2000 du championnat GT japonais (JGTC), les trois grands constructeurs locaux, Honda, Toyota et Nissan, se sont livré une lutte sans précédent pour le titre en catégorie GT500. L’équipe de développement de la NSX a décidé de procéder à des modifications majeures sur le modèle 2000, allant jusqu’au repositionnement du moteur transversal. Monter transversalement un moteur en V permet de réduire la longueur de la voiture, mais génère des problèmes liés aux sorties d’échappement des deux bancs de cylindres. Jusque-là, les sorties d’échappement passaient sous le moteur, mais l’équipe de développement a décidé de les faire passer sur le côté et d’abaisser le moteur lui-même. Mais dans cette configuration, la boîte montée sur le côté du moteur gênait. Pour libérer de l’espace pour les tuyaux d’échappement, l’équipe est parvenue à concevoir une boîte de vitesses plus petite. Le résultat fut une transmission entièrement sur mesure qui utilisait des engrenages de voitures de formule, plus minces et plus compacts que d’ordinaire.

Cinq équipes NSX furent engagées durant la saison 2000. Parmi elles, l’équipe Castrol Mugen NSX, tout comme la Takata Dome NSX, joua le rôle de “voitures de travail” pour le développement de pointe de la NSX. La Takata Dome NSX réalisa d’excellentes performances et remporta la victoire. Mais avec les handicaps de poids prévus par le règlement du JGTC, l’équipe ne parvint pas à décrocher le titre. Dans son ombre émergea la Castrol Mugen NSX, qui enchaîna les bons résultats. Elle était pilotée par Ryo Michigami et Osamu Nakako, mais ce dernier fut remplacé par Hidetoshi Mitsusada en milieu de saison. La team Castrol Mugen NSX a réussi, elle, à gérer les handicaps de poids dus à ses arrivées en tête, et parvint à décrocher le titre.

Nissan Skyline GTS-R (R31) ’87

(En vente chez le concessionnaire Voitures d’occasion)

Un monstre improbable, inspiré des lignes élégantes de la Skyline 7e génération.

Même en ayant conservé le caractère sportif du modèle R30 de la génération précédente, la gamme a changé de direction en août 1985 à la sortie de la R31 Skyline 7e génération. À l’époque, les ventes et la popularité des véhicules “de standing” avaient explosé sur le marché automobile japonais. Il s’agissait généralement de modèles 4 ou 2 portes. Pour répondre à cet engouement, la Skyline fut repositionnée sur le segment de la berline de luxe. À ses débuts, la gamme était plutôt sobre, avec une 4 portes, une berline et un break. Les fans durent attendre mai 1986 pour la sortie du très attendu coupé 2 portes.

Mais le véritable bijou de la 7e génération n’est apparu que bien plus tard : la GTS-R qui fut commercialisée en août 1987 en édition limitée à 800 exemplaires. La GTS-R avait été développée dans le but de reprendre le titre en Groupe A, et était un modèle très sportif. Son moteur était dérivé du 6 cylindres en ligne DACT turbocompressé RB20DET de la GTS, qui développait 177,5 BHP et 23,0 kgfm de couple. La version GTS-R était agrémentée d’un collecteur d’échappement en inox et d’un turbocompresseur T04E, et développait 207,1 BHP et 25,0 kgfm de couple. Ce moteur très particulier fut dénommé RB20DET-R.

La suspension et l’extérieur furent également modifiés. Si la GTS-X de base disposait d’un becquet avant automatique qui se déployait en fonction de la vitesse du véhicule, la GTS-R fut, elle, équipée d’un becquet avant fixe, sans oublier le becquet plus large à l’arrière. De plus, la voiture fut proposée dans un coloris bleu-noir exclusif.

Volvo 240 SE Estate ’93

(En vente chez le concessionnaire Voitures d’occasion)

Un modèle historique qui a fait aimer les breaks à travers le monde.

Qui dit Volvo, dit breaks. Et qui dit breaks, dit Volvo. Tel fut le paysage automobile pendant longtemps, jusqu’à ce que le secteur des SUV prenne de l’ampleur à la fin des années 1980. Et la voiture qui l’illustre le mieux cet adage est la 240 Estate.

La série 240 a fait ses débuts en 1974, composée de la berline 4 portes 244, de la 2 portes 242 et du break 5 portes 245, le troisième chiffre du numéro de modèle correspondant au nombre de portes. Ce n’est qu’en 1983 que tous ces modèles furent regroupés sous le seul modèle 240. De plus, dans les débuts de sa commercialisation, les phares de la voiture étaient ronds, et les emblématiques phares carrés ne sont apparus qu’en 1979. La 240 a su conserver l’essence de son style d’origine tout au long de sa production jusqu’à la fin de l’année 1993, bien que ses équipements de sécurité furent constamment actualisés avec des ajouts tels que les airbags et l’ABS en équipement de série. Même à l’époque où les berlines régnaient sur le marché, plus d’un tiers de la production totale était constituée de breaks, témoignage de la popularité de l’Estate au sein de la gamme 240. L’une des caractéristiques les plus marquantes de la 240 Estate était son style qui paraissait carré, quel que soit l’angle sous lequel on observait la voiture. Elle était dotée d’un long porte-à-faux à l’avant qui intégrait des zones antichocs et à l’arrière, d’un long porte-à-faux qui permettait d’absorber les chocs et d’augmenter l’espace pour les bagages. C’est ainsi qu’est née la silhouette longue et fine caractéristique de la voiture.

Volvo V40 T5 R-Design ’13

* En vente dans Brand Central

Le modèle à succès de Volvo, à la fois berline, break et coupé.

La V40, une bicorps 5 portes de segment C, fut dévoilée au salon de Genève de 2012. Même si elle se positionnait en tant que modèle d’entrée de gamme Volvo, le rôle de la V40 fut énorme, puisqu’elle vint remplacer 3 modèles résolument différents : la traditionnelle berline S40, le break familial V50 et la sportive C30 3 portes. Pour créer une voiture capable d’allier le confort d’une berline, la capacité d’un break et la sportivité d’un coupé, il fallut reprendre la conception de zéro. Si la structure de base repose sur une plateforme partagée avec Ford, le style est résolument innovant et ne garde aucune trace de l’image conservatrice passée de Volvo. Incorporant les éléments de la classique P1800 des années 1960 et de la version ultérieure 1800ES, la voiture présente des courbes fluides et une silhouette expressive, pour une interprétation coupé ou break. La voiture a fait un carton dès son lancement, attirant les regards du monde entier pour son esthétique et son côté pratique, puisqu’elle était capable d’accueillir confortablement 4 adultes et leurs bagages. La T5 R-Design est le modèle le plus sportif de la série. Son moteur 2 litres 5 cylindres en ligne turbocompressé délivre 210,1 BHP et une belle accélération. Ses roues de 18 pouces et sa suspension assurent une bonne tenue de route et une conduite souple. Le pare-chocs spécial à l’avant et le diffuseur à l’arrière apportent de bonnes performances aérodynamiques, ainsi qu’une ligne audacieuse.