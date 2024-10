Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.52 d'octobre 2024 en approche, un contenu qui commence à s'essouffler ?

Dernièrement, l'actualité entourant la licence Gran Turismo a surtout été accaparée avec les World Series, dont les finales auront lieu début décembre à Amsterdam. Il n'y a donc rien eu en termes de contenu dans Gran Turismo 7 depuis la mise à jour 1.49 diffusée fin juillet, qui était plutôt bien garnie il faut l'avouer. Un My First Gran Turismo faisant à priori surtout office de version d'essai a lui été dévoilé en septembre et devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Pour bien commencer le mois, c'est donc la version 1.52 qui va être disponible ce jeudi 3 octobre. Il n'y a visiblement pas d'erreur de numérotation, mais plusieurs joueurs ont comme nous remarqué que l'actuelle est la 1.50, qui date de début août et avait juste fait office de correctif. Quoi qu'il en soit, trois véhicules vont donc être ajoutés, tout droit venus du Japon (dont deux sont surtout des variantes de bolides déjà inclus), avec des évènements, un menu et le reste du contenu habituel. Rien de bien fou dans l'absolu, en espérant que la prochaine soit plus dans la veine de la SPEC II de l'an dernier, surtout avec le patch PS5 Pro qui devrait l'accompagner... pour jouer en 8K à 60 fps.

Vous trouverez ci-dessous la présentation sommaire de ces nouveautés en provenance du site officiel et des visuels en page suivante.

3 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci

Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR '04

Nissan GT-R Premium edition T-spec '24

Toyota Hiace Van DX '16 Mises à jour du mode GT Menus Café/Menus supplémentaires

Menu supplémentaire n°41 : Collection : Audi (niveau de collectionneur 42 et supérieur). Circuits mondiaux (course) Les évènements suivants seront ajoutés dans Circuits mondiaux :

Sunday Cup - Tokyo Expressway - Centrale dans le sens horaire ;



Coupe Nissan GT-R - Circuit de Sainte-Croix - A ;



Evolution Meeting - Kyoto Driving Park - Yamagiwa + Miyabi / Inversé / Autodromo Nazionale Monza / Colorado Springs - Lac. Gran Turismo Sophy L'IA de course nouvelle génération, Gran Turismo Sophy, est désormais disponible sur les circuits ci-dessous. Orientez-vous vers les circuits portant l'icône Sophy dans le menu Course rapide pour mettre votre maîtrise à l'épreuve face à Sophy. Brands Hatch - Grand Prix Circuit.

Dragon Trail - Littoral. Scapes Chicago rejoindra prochainement Scapes.

