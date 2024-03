Gran Turismo 7 : de beaux bolides rutilants et bien plus avec la mise à jour 1.44 de mars 2024

Le rythme ne faiblit pas du côté des ajouts de contenus à Gran Turismo 7. Polyphony Digital est d'ores et déjà de retour avec une mise à jour de mars numérotée 1.44, qui sera disponible ce jeudi 28 mars à 7h00. Elle suit globalement le même modèle que la 1.43 de février avec trois véhicules que sont les Lamborghini Urus '18, Audi R8 Coupé V10 plus '16 et Toyota GT-One (TS020) '99, un menu , des évènements et l'ajout de Fukushima dans Scapes.

Vous trouverez ci-dessous le détail de ces nouveautés qui ont été présentées et imagées sur le PlayStation Blog, les nombreux visuels étant disponibles en page suivante.

3 nouvelles voitures ajoutées ce mois !

Audi R8 Coupé V10 plus ’16

(En vente dans Brand Central)

La deuxième génération de la voiture de sport routière d’Audi qui partage le nom de la R8 ayant gagné au Mans.

Créée en tant que prototype pour Le Mans, le nom et la technologie de la R8 ont été repris pour créer la R8 homologuée pour la route, sortie en 2006. La voiture a rencontré un succès critique mondial et une deuxième génération du modèle a été présentée en 2016. Bien que ce nouveau modèle conserve les concepts clés du véhicule, il utilise de nouvelles versions du châssis léger Audi Space Frame fabriqué avec des matériaux légers, ainsi que leur système de transmission intégrale permanente quattro. Bien que esthétiquement similaire à son prédécesseur à bien des égards, presque tous les détails extérieurs sont complètement différents. Poursuivant sur le modèle précédent, le moteur est un V10 atmosphérique de 5,2 L. Cependant, même le nouveau modèle de base R8 produit 532,5 ch, ce qui représente une amélioration de 14,8 ch par rapport à son prédécesseur. La nouvelle gamme comprend également le modèle haute performance R8 V10 Plus qui ajuste le même moteur jusqu’à 601,6 ch et ajoute un aileron arrière fixe et un LSD mécanique en standard.

Lamborghini Urus ’18

(En vente dans Brand Central)

La réponse de Lamborghini au boom des SUV.

Présentée en 2018 en réponse au boom des SUV, l’Urus est un Super SUV du célèbre fabricant de supercars Lamborghini. Stylisée avec des lignes nettes et un design audacieux similaire aux modèles de milieu de gamme de la même génération de Lamborghini, la voiture est basée sur une version spécialement réglée de la plateforme utilisée sur d’autres SUV pleine grandeur du Groupe Volkswagen. Monté à l’avant se trouve un V8 biturbo de 4 litres, le premier moteur à induction forcée jamais installé dans une Lamborghini, produisant 641 ch et 86,68 kgfm. La transmission intégrale est un système 4WD à temps plein avec une répartition de 40:60 à l’avant et à l’arrière par défaut, qui peut être ajustée de 70:30 à 13:87 selon la situation. De plus, la voiture est équipée d’une suspension pneumatique adaptative, d’une direction aux roues arrière et d’une vectorisation du couple pour offrir le type de tenue de route et de performance en virage digne d’un super SUV. Elle propose également des modes de conduite optionnels pour la conduite tout-terrain et en désert. Sa capacité à accélérer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, de 0 à 200 km/h en 12,8 secondes et une vitesse de pointe de 305 km/h en ont fait véritablement digne de son titre de SUV le plus rapide au monde lors de son lancement.

Toyota GT-One (TS020) ’99

(En vente dans Brand Central)

La voiture de course d’endurance de Toyota qui a remporté les 24 Heures du Mans en 1999.

Au début des années 90, Toyota avait pour objectif de remporter les 24 Heures du Mans avec leur TS010. Malgré les échecs successifs, la société japonaise est revenue pour la saison 1998 avec la Toyota GT-One (TS020). Pendant ses jours de course en Groupe C, Toyota développait ses voitures de course presque exclusivement au Japon. Cependant, ils ont changé leur stratégie et ont confié ce projet au groupe en charge de leurs activités du Championnat du Monde des Rallyes, TTE (Toyota Team Europe), et ont retrouvé la victoire aux 24 Heures du Mans. La nouvelle voiture du Mans, la GT-One, a été conçue par Andre De Cortanze, un génie du design automobile de course avec un palmarès impressionnant dans toutes les disciplines majeures, telles que la F1, Le Mans ou le WRC. De Cortanze a conçu la Peugeot 905B, la première voiture Peugeot du Groupe C Peugeot à remporter les 24 Heures du Mans en 1992 et 1993, et il a incorporé les dernières technologies de la F1 dans la conception de la voiture du Mans GT-One. Sa carrosserie monocoque en composite de carbone a été développée pour des performances aérodynamiques, et elle était équipée du même moteur V8 biturbo de 3,6 L développé lors des jours du Groupe C de l’entreprise. La suspension avait des bras très longs à l’avant et à l’arrière, permettant une géométrie de suspension idéale.