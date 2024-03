Gran Turismo 7 : une super 4L parmi les nouveautés de la mise à jour 1.43

Après une grosse mise à jour SPEC II en novembre dernier pour Gran Turismo 7 et un arrêt au stand pour les fêtes de fin d'année, les développeurs de Polyphony Digital ont repris leur rythme d'ajouts avec le patch 1.42 en janvier qui ajoutaient trois bolides, des menus supplémentaires et une course, ainsi qu'une légère nouveauté dans Scapes. Eh bien, pour l'arrivage de février 2024 avec la version 1.43 qui a été lancée jeudi dernier, c'est à peu près la même chose, même si à la place d'un circuit ce sont des évènements qui sont disponibles.

Vous noterez la présence d'une 4L bien de chez nous et pensée pour la course parmi ces contenus inédits du moment, qui ont été présentés et imagés sur le PlayStation Blog. Vous trouverez des visuels supplémentaires en page suivante.

3 nouvelles voitures ajoutées ce mois-ci !

Audi TTS Coupé ’09

(En vente dans Brand Central ou chez le concessionnaire de voitures d’occasion)

Modèle d’élite plus agressif tiré de la TT.

L’Audi TTS est la version haute-performance de l’Audi TT. Elle fait ses premiers tours de roue lors du salon automobile international d’Amérique du Nord en janvier 2008. Le groupe motopropulseur associe un moteur 2 litres à injection directe développant 272 PS et 35,7 kgfm de couple avec une boîte manuelle ou S-Tronic à 6 rapports et double embrayage. Bien que sa cylindrée soit identique au 2 litres turbo standard, la TTS embarque un bloc moteur, des pistons et des bielles spécifiques, et le turbocompresseur est modifié pour atteindre de meilleures performances. Il développe 72 PS et 7,2 kgfm de plus que le 2.0 TFSI quattro. Résultat : une accélération de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes avec la boîte S-Tronic, et en 5,4 secondes avec la boîte manuelle à 6 rapports. En parallèle de la version coupé standard, une version Roadster décapotable est commercialisée dans certains territoires. Côté mécanique, la voiture est équipée de série du système de suspension variable Audi Magnetic Ride. En sélectionnant le mode Sport grâce à un bouton sur la console de bord, la hauteur de caisse baisse de 10 mm et la voiture adopte une tenue de route plus dynamique. Vous pouvez alors apprécier la TTS à sa juste valeur, en conduite sportive.

Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR ’06

(En vente dans Brand Central ou chez le concessionnaire de voitures d’occasion)

La 9.5, dernière version de la Lancer Evolution équipée d’un 4G63. La Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR est la mise à jour 2006 de la Lan Evo IX GSR de 2005. Au premier abord, la voiture semble identique au modèle précédent, mais plusieurs perfectionnements ont cependant été apportés. Si la puissance et le couple maximum restent les mêmes que ceux du moteur 4G63, le système de calage variable des soupapes MIVEC a été retravaillé, la turbine à roue standard se voit à présent composée d’un alliage de titane et d’aluminium, et le diamètre d’arrivée du compresseur a été réduit. En ajoutant à cela d’autres améliorations mineures, on obtient un moteur beaucoup plus réactif et une accélération accrue. Les suspensions ont elles aussi été revues avec de nouveaux ressorts hélicoïdaux Eibach combinés à des amortisseurs Bilstein. Le système 4RM Super AYC à contrôle électrique a été reprogrammé spécialement pour les virages. L’aérodynamisme a également été retravaillé avec une modification de la forme du pare-chocs avant pour réduire l’effet de soulèvement. L’acronyme MR inclus dans le nom de la voiture signifie Mitsubishi Racing. Dans l’histoire de la société, cette désignation a toujours été attribuée aux modèles sportifs très hautes performances. En ce qui concerne la Lancer Evolution, c’est l’itération VIII qui a reçu en premier cette désignation, faisant de cette itération IX le deuxième modèle MR de la gamme.

Renault R4 GTL ’85

(En vente dans Brand Central ou chez le concessionnaire de voitures d’occasion)

Première bicorps à hayon au monde, qui a rencontré un immense succès avec son design utilitaire.

La Renault 4 (aussi appelée R4) est une voiture compacte qui a fait ses débuts en 1961 pour remplacer la célèbre Renault 4CV. Bien que sa grande sœur soit pourvue d’une configuration RR, qui place le moteur et les roues motrices tout à l’arrière de la voiture, la Renault 4, elle, adopte une configuration FF, c’est-à-dire avec le moteur et les roues motrices à l’avant. Ce modèle a rencontré un énorme succès et deviendra rapidement la voiture de monsieur Tout-le-Monde. L’élément de design le plus caractéristique de ce modèle, c’est la partie arrière de sa carrosserie qui va servir de base aux hayons modernes. L’adoption de la configuration FF a permis de dégager plus d’espace dans l’habitacle, sans oublier que la R4 intègre également un petit compartiment derrière la banquette arrière pour un bagage. Côté mécanique aussi, ce modèle se démarque complètement. Par exemple, la R4 embarque une suspension avec barre de torsion, qui exploite la force élastique de la torsion de la barre métallique plutôt que les deux ressorts habituels, mais elle embarque aussi deux barres différentes en parallèle pour chaque roue arrière. Par conséquent, ces dernières se retrouvent légèrement dissymétriques et l’empattement de la voiture est différent à droite et à gauche. En plus de tout cela, la transmission a été placée tout à l’avant de la voiture, devant le moteur, et les rapports se changent à l’aide d’une grande tige partant de l’habitacle et traversant le bloc moteur. Pour passer les rapports, le conducteur devait pousser et tirer la tige directement depuis le tableau de bord.