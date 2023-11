Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.40 SPEC II fait le plein de nouveautés comme jamais, de la folie !

Ces derniers jours, Kazunori Yamauchi avait comme à son habitude teasé les prochaines voitures qui feraient leur arrivée dans Gran Turismo 7, nous promettant au passage une grosse mise à jour. Il n'avait pas exagéré ses mots, loin de là, puisque la version 1.40 du jeu baptisée SPEC II regorge de nouveautés qui ont été présentées dans une bande-annonce adéquate et détaillées sur le PlayStation Blog et le site officiel. Elle est de sortie ce jeudi 2 novembre depuis 7h00 ce matin, alors faisons le point sur ce qu'elle apporte.

Pour commencer, les sept nouveaux bolides ajoutés sont la Dodge Charger R/T 426 Hemi ‘68, la Dodge Charger SRT Demon ‘18, la Lexus LFA ‘10, la Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II ‘91, la NISMO 400R ‘95, la Porsche 911 GT3 RS (992) ‘22 et la Tesla Model 3 Performance ‘23, les prédictions étaient presque entièrement correctes. Un circuit inédit, Lake Louise, propose de son côté trois tracés supplémentaires (Long Track, Short Track et Tri-Oval). Un nouveau film d'introduction SPEC II et trois nouveaux menus Extra dans le Café GT (Road-Going Racers, Lexus et Red Bull X Series) sont aussi au programme.

Du côté des évènements pour les circuits mondiaux, cinq courses régulières et deux en Expert font leur arrivée.

Nouveaux évènements réguliers World Touring Cars 900 : Trial Mountain / Nurburgring / Suzuka Circuit / Autopolis

X2019 Nations Cup : Interlagos Circuit / Sardegna Road Track / Dragon Trail / Trial Mountain Circuit / Lake Maggiore Circuit

World Rally Challenge Gr. B : Lake Louise

Japanese 4WD Challenge 600

Pick-Up Truck Race : Lake Louise Nouveaux évènements Expert Clubman Cup+ : Watkins Glen International / Special Stage Route X / Fuji Speedway / Monza Circuit

GT Cup Gr. 3 : Mount Panorama / Daytona International Speedway / Deep Forest Raceway / Red Bull Ring

Et pour faciliter la vie des pilotes virtuels, un bouton en haut à droite permet d'accéder directement aux évènements pouvant être rejoints actuellement. Les joueurs ayant vu le film de fin du jeu peuvent de leur côté profiter de défis hebdomadaires avec à la clé une récompense spéciale s'ils sont complétés.

L'IA Gran Turismo Sophy, uniquement disponible sur PS5, fait son entrée en scène et peut être affrontée en Course Rapide, le nouveau nom des Courses Arcade, au lieu des IA classiques. Certaines voitures et courses sont toutefois inaccessibles en l'utilisant pour le moment. Le niveau de crédits en récompenses augmente au passage selon le niveau de Collectionneur et l'expérience sur le circuit. Vous en voulez encore ? 50 défis d'expert ont été ajoutés aux licences avec le niveau de Maîtrise et deviendront accessibles lorsque les licences normales auront été complétées.

Du côté du mode Multijoueur, un Paddock vient remplacer la salle habituelle, sous forme d'un parking, servant aux joueurs à communiquer entre eux et voir en détail les bolides des autres. Les joueurs PS5 uniquement ont eux désormais la possibilité de jouer en mode écran scindé jusqu'à 4 joueurs ! Le mode Photo a droit à une fonctionnalité permettant de ralentir la vitesse de la caméra entre 1s et 1/30s, tandis qu'une option de favoris pour les paysages sert à enregistrer nos 30 préférés. Et pour célébrer le 3000e spot, c'est Polyphony Digital Tokyo Studio qui a été ajouté. Enfin, l'interface utilisateur pour le profil fait peau neuve pour voir en un coup d'œil tout un tas de statistiques.

Vous pouvez retrouver tout un tas de visuels de ces nouveautés en page suivante. Et si vous souhaitez vous procurer Gran Turismo 7, il est vendu à partir de 54,99 € sur Amazon et dès 64,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Gran Turismo Sport est en bout de course, Polyphony Digital annonce de bien mauvaises nouvelles