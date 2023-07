CINEMA : Gran Turismo, pression sociale et crash à pleine vitesse dans un nouveau trailer du film

Cela peut paraître toujours aussi invraisemblable pour certains, mais la franchise Gran Turismo sera bien au centre d'un long-métrage éponyme cet été. Après une production rapide, le film dont nous avions découvert une première bande-annonce en mai dernier débarquera dans les salles de cinéma en France le 9 août 2023.

Plus qu'une adaptation de jeu vidéo, le long-métrage de Neill Blomkamp nous racontera l'histoire d'un pilote phénomène passé par la GT Academy, ce parcours qui forme les meilleurs joueurs de Gran Turismo au circuit bien réel. Nous suivrons ainsi les affres d'un jeune issu de la classe ouvrière (Archie Madekwe), devant faire ses preuves face à un ancien pilote de course raté (David Harbour) et un dirigeant idéaliste (Orlando Bloom).

La tension règne d'ailleurs dans le nouveau trailer du film, qui fera visuellement souvent le lien entre les compétences apprises sur des tracés virtuels et la maîtrise d'un véhicule réel. Entre crash et pression des paires, le prodige Jann Mardenborough arrivera-t-il à se hisser en haut de la GT Academy ? La réponse en salles dans quelques jours ! D'ici là, Gran Turismo 7 est lui disponible à partir de 45,49 € sur Amazon.fr.

