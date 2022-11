CINEMA : Gran Turismo, le tournage du film a officiellement débuté, une Spice Girl et un acteur vu chez Marvel annoncés au casting

Annoncé plus tôt en 2022, le film Gran Turismo s'est rapidement concrétisé ces derniers mois, avec l'ambition de le sortir dès l'année prochaine. Neill Blomkamp à la réalisation, Jason Hall au scénario et Archie Madekwe, David Harbour et Orlando Bloom au casting : l'équipe a déjà de quoi intriguer sur le papier.

PlayStation Pictures vient d'annoncer que le tournage avait officiellement débuté en Hongrie (même s'il se déroulerait déjà depuis plusieurs semaines selon The Hollywood Reporter) et en a dit un tout petit peu plus sur l'histoire. Nous savions qu'elle serait basée sur la GT Academy, compétition e-sport transformant les meilleurs joueurs de Gran Turismo en vrais pilotes le temps d'un tournoi, mais il vient d'être confirmé qu'elle s'inspirerait de faits réels, et plus particulièrement de Jann Mardenborough, passé de gamer à pilote d'endurance pour Nissan.

Le tournage de #GranTurismoMovie a commencé. Le film est basé sur l'histoire vraie de Jann Mardenborough, joueur de Gran Turismo, qui a remporté une série de compétitions virtuelles l'amenant à devenir un véritable pilote de course professionnel dans le monde réel.

Le casting s'est sinon étoffé ces dernières semaines, avec Daniel Puig (Naomi) dans le rôle du frère du héros, Josha Stradowski (La roue du temps) en rival et Thomas Kretschmann (King Kong) qui sera le père de ce dernier. Geraldine Horner aka Geri Halliwell, l'une des Spice Girls, sera la mère du protagoniste, tandis que Djimon Hounsou (Blood Diamond, Les Gardiens de la Galaxie) tiendra un rôle encore inconnu. Du beau monde en somme, que nous devrions retrouver à partir du 11 août 2023 dans les salles de cinéma aux États-Unis.

