CINEMA : Gran Turismo, les premières images du film avec Orlando Bloom et David Harbour dévoilées par un court trailer

Nous ne l'attendions pas là, mais il fallait après tout bien commencer à le montrer quelque part. Annoncé l'année dernière pour une sortie au cinéma cet été, le film Gran Turismo s'est officiellement dévoilé pour la première fois lors de la conférence de PlayStation au CES 2023 avec une courte vidéo sneak peek.

En attendant un véritable trailer, cet aperçu nous permet de retrouver quelques plans du film, et surtout de nombreuses séquences du tournage, pour apprécier les prises de vue sur circuit avec des voitures de course capturées par le réalisateur Neil Blomkamp. Nous avons également droit à des paroles prometteuses de David Harbour, Orlando Bloom et Archie Madekwe, qui incarnera pour ce dernier le personnage principal, le jeune Jann Mardenborough qui rêve de passer de joueur de Gran Turismo à pilote professionnel grâce à une compétition Nissan, un scénario inspiré de la GT Academy.

Pour mémoire, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner et Djimon Hounsou seront aussi au casting de ce long-métrage signé PlayStation Productions et scénarisé par Jason Hall et Zach Baylin. Sa date de sortie est calée au 11 août 2023 aux États-Unis. D'ici là, Gran Turismo 7 est lui disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.