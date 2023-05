CINEMA : Gran Turismo, Hypercars, GT-R et émotions dans la première bande-annonce

Cet été sortira Gran Turismo, adaptation au cinéma de la franchise de jeux de course de Sony et Polyphony Digital, réalisée par Neill Blomkamp (District 9, Elysium, Chappie). Un long-métrage qui s'ancre dans la réalité, car nous suivrons un jeune joueur qui veut devenir pilote professionnel grâce à un tournoi sur le jeu vidéo Gran Turismo 7, comme la GT Academy.

Aujourd'hui, nous découvrons la première bande-annonce du film Gran Turismo, qui en met déjà plein la vue. Les GT-R de Nissan, partenaire de Sony pour la GT Academy, sont évidemment de la partie, notamment au Red Bull Ring, mais le jeune Jann Mardenborough (Archie Madekwe) va visiblement avoir aussi l'occasion d'affronter son rival Nicholas Capa (Josha Stradowski) et sa Lamborghini Huracán GT3 EVO2 dorée, et même de grimper dans une Hypercar (ex-LMP1) au Mans. Malgré la confiance accordée par Danny Moore (Orlando Bloom), Jann et les autres pilotes de la GT Academy devront faire leurs preuves en réussissant les exercices physiques commandés par Jack Salter (David Harbour), car piloter dans Gran Turismo 7, ce n'est clairement pas la même chose que de tenir le volant d'une vraie voiture. Vous pouvez découvrir la bande-annonce en VF ci-dessus et en VOSTFR juste ici :

La date de sortie du film Gran Turismo est pour rappel fixée au 9 août 2023 au cinéma, d'ici là, vous pouvez évidemment retrouver le jeu vidéo de course GT7 à 49 € sur Amazon.