PlayStation VR2 : une version VR de Gran Turismo 7 et un portage de Beat Saber confirmés !

Malgré ses nombreuses qualités techniques, le PlayStation VR 2 aura un gros défaut : il ne sera pas compatible avec le catalogue PlayStation VR. Cela oblige donc les développeurs à réaliser manuellement un portage de leur production pensée pour le casque de la PS4 afin de la rendre jouable depuis celui de la PS5.

Ready to get a PlayStation VR 2 so you can play Beat Saber? Stay tuned for details ???? pic.twitter.com/2DpJFxN1Zu — Beat Saber (@BeatSaber) January 5, 2023

Beaucoup de studios ont fait cet effort, d'ailleurs souvent en proposant une upgrade next-gen gratuite pour les titres déjà sortis, ou une offre cross-buy pour ceux à venir sur les deux générations. Il a été confirmé lors du CES 2023 qu'un gros jeu VR ne manquera pas à l'appel : oui, une version PlayStation VR 2 de Beat Saber, l'incontournable jeu de rythme avec des sabres lasers, est bien en développement. La date de sortie n'a pas encore été confirmée, mais il ne devrait pas être disponible au lancement du PSVR 2 le 22 février 2023, et son éventuelle offre aux détenteurs de l'édition PSVR n'a pas non plus été évoquée.

Autre annonce, et non des moindres : Gran Turismo 7 va devenir compatible PSVR 2 ! La version PS5, et seulement celle-ci, va bénéficier d'une mise à jour gratuite pour être jouable en réalité virtuelle et sera déployée le 22 février à la sortie du casque. Un aperçu de cette expérience a été montré en vidéo, mais il faudra de toute manière certainement attendre de l'essayer par nous-mêmes pour apprécier l'immersion qu'elle propose. Notez que, grâce à ces informations et celles officialisées par les studios ces dernières semaines, ce sont désormais plus de 30 jeux qui seront jouables sur le PlayStation VR 2 à son lancement.

