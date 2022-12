Moss et sa suite Book II annoncés sur PlayStation VR 2

En février prochain, Sony lancera le PlayStation VR 2, son casque de réalité virtuelle pour PS5. Malheureusement, les jeux du premier PSVR de la PS4 ne seront pas rétrocompatibles, et plusieurs développeurs ont annoncé qu'ils porteront eux-mêmes certains titres sur ce nouveau casque VR, en faisant repasser à la caisse les joueurs.

Aujourd'hui, c'est Polyarc qui annonce des versions PSVR 2 de Moss et Moss: Book II, ses jeux d'aventure en réalité virtuelle avec une petite souris. Des titres qui étaient d'abord exclusifs au premier PlayStation VR avant d'être portés sur d'autres casques, mais le studio veut rester proche de Sony. Il ne s'agira donc pas d'une mise à jour gratuite, mais bien de nouvelles versions exploitant les fonctionnalités du PSVR 2 et de la PlayStation 5, les développeurs détaillent tout cela :

Doug Burton, designer chez Polyarc, rajoute :

Depuis que nous avons appris l'existence du matériel PSVR 2 et que nous avons mis la main dessus au début de l'année, nous avons expérimenté ses nouvelles fonctionnalités technologiques et perfectionné les moyens d'accroître l'immersion des joueurs dans le monde de Moss. Parallèlement, l'équipe a été en mesure d'apporter encore plus de détails visuels à chaque personnage et à chaque environnement grâce à des améliorations de l'éclairage et des textures qui font ressortir encore davantage les environnements déjà époustouflants sur les plateformes PSVR 2. Désormais, des millions de fans, nouveaux et existants, pourront découvrir les versions améliorées de Moss et Moss: Book II sur le tout dernier matériel VR disponible sur le marché.