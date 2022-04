Moss: Book II, le jeu d'aventure en VR annoncé sur Meta Quest 2

Polyarc a lancé à la fin du mois dernier Moss: Book II, suite de son jeu d'aventure en réalité virtuelle avec une petite souris. Le titre est pour le moment exclusif au PlayStation VR de Sony, mais comme le premier volet, il va bien évidemment être porté sur d'autres casques VR, à commencer par celui de Facebook.

Eh oui, Moss: Book II vient déjà d'être annoncé sur Meta Quest 2. La page du jeu est déjà en ligne sur la boutique Oculus, regroupant les informations nécessaires aux futurs joueurs, ainsi qu'une présentation du titre, si vous étiez passé à côté :

Quill est de retour, et elle est pourchassée. Ceux qui souhaitent défaire ce monde veulent désespérément la Relique qu'elle détient, et rien ne les empêchera de la lui arracher.

Mais la jeune héroïne a son propre plan, qui pourrait mettre fin au règne impitoyable des Arcans et restaurer la paix dans Moss. Pour avoir une chance, Quill a besoin d'un acolyte, et nous espérons que vous accepterez cette mission. Avec elle, vous vous aventurerez dans les profondeurs du château maudit des Arcans, où un terrain difficile, des puzzles complexes et des ennemis couverts de flammes et d'acier vous attendent.

Le voyage sera éprouvant, plein de triomphes et de chagrins, mais de nouveaux alliés, de vieux amis et la nature du Château elle-même pourront vous aider. Mais au final, vous seul pourrez élever Quill pour qu'elle puisse sauver le monde, et ensemble, vous écrirez la légende.