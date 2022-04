Moss: Book II, l'exclu PSVR se lance en vidéo

Moss, premier du nom, aura été l'un des fers de lance du PlayStation VR de Sony, permettant de suivre une petite souris dans une aventure pleine d'action et de réflexion. Un titre développé par Polyarc qui s'offre une suite. Mais si le premier volet a été porté sur un tas de casques de réalité virtuelle, ce n'est pas encore le cas ici.

Eh oui, Moss: Book II reste à l'heure actuelle une exclusivité du PlayStation VR, et donc uniquement jouable avec une PS4. L'histoire est la suite directe du premier volet, nous retrouvons Quill qui explore le château de l'Arcane, avec toujours de l'exploration, des combats et des phases de réflexion. La bande-annonce de lancement est à admirer ci-dessus et Josh Stiksma, directeur de la conception chez Polyarc, commente :

Votre voyage avec Quill est loin d'être terminé et ce que les joueurs vivront dans Moss: Book II sera éprouvant, rempli de triomphes comme de déchirements. C'est pourquoi elle a plus que jamais besoin de vous à ses côtés. Votre aventure sera plus grande qu'avant. Remplie de plus d'émotions. Plus d'interaction. Plus de défis. Ce ne sera pas facile, mais sauver le monde ne l'est jamais.