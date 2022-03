Moss: Book II, une date de sortie très proche et du gameplay modernisé pour la suite du jeu PSVR

Moss fut l'un des jeux les plus marquants du PlayStation VR, son gameplay nous faisant diriger la souris Quill à la troisième personne et son univers fantastique ayant séduit plus d'un joueur. Polyarc va donc logiquement enchaîner avec Moss: Book II, suite annoncée en juillet dernier.

Les développeurs avaient promis un lancement au printemps, et il ne faudra pas attendre longtemps pour mettre le grappin dessus. La date de sortie est fixée au 31 mars 2022, sur PlayStation 4 et PlayStation 5 via la rétrocompatibilité du casque de réalité virtuelle. Josh Stiksma, ingénieur principal et directeur de la conception chez Polyarc, en a profité pour introduire de nouveaux ennemis et mécaniques de jeu, présentés dans une vidéo de gameplay avec PlayStation Underground.



C’est enfin une réalité ! Le 31 mars, dans exactement deux semaines à partir d’aujourd’hui, vous pourrez retrouver Quill dans Moss: Book II. Étant la suite du premier jeu de la série, Book II continue l’histoire que vous aviez commencée aux côtés de Quill dans le premier Moss. Dans cette aventure, les enjeux sont encore plus grands, tandis que Quill tente de sauver le monde de Moss et de mettre un terme au règne tyrannique de l’Arcane. De nouveaux alliés, de vieux amis, et le monde qui vous entoure vous offriront leur aide, mais en fin de compte, il n’y a que vous pour aider Quill à sauver ce monde et entrer ensemble dans la légende.

Pour fêter cette annonce, j’ai eu le plaisir de retrouver Justin Massongill et Tim Turi de PlayStation pour enregistrer un épisode de PlayStation Underground, afin de vous offrir un aperçu de certains environnements, ennemis, et défis qui vous attendent dans cette aventure. Même si j’ai dévoilé quelques nouvelles fonctionnalités, dont un aperçu d’un gros affrontement qui se dressera devant Quill, j’ai volontairement laissé de côté de superbes fonctionnalités, car nous voulons que vous les découvriez par vous-mêmes. Et je pense que vous serez heureux que je ne vous aie rien dévoilé.

Si vous n’avez pas le temps de regarder tout l’épisode de PlayStation Underground, voici quelques temps forts qui vous feront sûrement plaisir.

L’épisode commence dans les jardins, une zone juste en dehors du château où vous vous étiez rendus dans le premier jeu. Il y a une bonne raison derrière votre aventure au château, mais nous ne voulons pas gâcher cette histoire pour ceux qui n’ont pas encore joué à Moss. À ce moment, vous avez déjà terminé quelques chapitres et rencontré de nouveaux personnages, et vous (le Lecteur) et Quill avez déverrouillé de nouvelles capacités. En tant que Lecteur, vous disposez d’une véritable présence physique dans ce monde, et en plus de guider Quill, vous pouvez aussi interagir avec l’environnement, ce que vous pourrez faire de façon inédite dans Book II. Avec votre nouvelle capacité d’harmonie avec la nature, vous pourrez faire pousser des ponts de lianes et des lianes sur les murs pour permettre à Quill d’accéder à des endroits où elle ne pourrait pas aller d’elle-même. Ce sera une fonctionnalité importante lors de votre aventure.

Bien que faire pousser des lianes soit sympa, Quill a aussi appris quelque chose depuis le premier Moss : l’escalade. Avec votre pouvoir de faire pousser des lianes sur les murs et la capacité d’escalade de Quill, elle peut désormais atteindre des endroits en hauteur. C’est palpitant, et cela nous permet de créer des défis de plateforme où vous devrez aider Quill à se déplacer.

Mais ces jardins ne sont pas faits que de fleurs et de papillons : une menace rôde dans la pénombre. Alors que vous faites route vers le conservatoire, vous devrez affronter l’Éventreur, un nouvel ennemi (parmi bien d’autres !) que vous pourrez attraper et avec lequel vous pourrez même interagir. C’est très amusant de l’attraper et le lancer comme une boule de bowling. Disons juste qu’il faudra parfois le garder avec vous pour résoudre des énigmes.

Dans Book II, vous allez vous rendre dans de nouveaux endroits palpitants, dont la Fonderie qui se trouve sous le château, et qui est l’endroit où les armes d’Arcane sont forgées. Heureusement, Quill se voit offrir un marteau pour être prête à affronter cet immense défi. Comme vous le verrez, il est plutôt imposant, ce qui va être amusant pour écraser des choses. Et en travaillant en équipe avec Quill, il pourra être utilisé pour réduire l’armure des ennemis en bouillie, mais aussi pour vous sortir de situations difficiles.

En plus des nouvelles armes — oui, armes au pluriel —, vous rencontrerez des ennemis inédits tandis que vous traverserez le territoire d’Arcane. Comme vous pouvez le deviner, il faudra faire attention aux mines qu’il lancera sur votre chemin. Préparez-vous, car un seul coup ne sera pas suffisant pour vous en défaire…

Bien que je l’aie déjà mentionné auparavant, il faut que je vous le rappelle : l’aventure de Moss: Book II sera éprouvante, pleine de triomphe et de chagrin, et c’est pourquoi Quill à plus que jamais besoin de vous à ses côtés. Votre aventure sera encore plus intense qu’auparavant. Remplie d’encore plus d’émotion. Plus d’interactions. Plus de défis. Ce ne sera pas une tâche facile, mais sauver le monde ne l’est jamais.

Et si le marteau de Quill vous impressionne, vous n’avez encore rien vu.

L’équipe de Polyarc est très fière de ce jeu et nous avons hâte de le partager avec vous. Faites-nous confiance, ce n’était qu’un petit aperçu de cette toute nouvelle aventure. Nous espérons que vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd’hui, et que vous retomberez amoureux de Quill dans les semaines à venir.