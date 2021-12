Moss: Book II, Polyarc Games lâche un nouveau trailer pour annoncer la période de sortie...

Moss est, à ce jour, l'un des jeux les plus vendus en réalité virtuelle et sans doute aussi l'un des mieux notés. Le premier opus nous mettait aux commandes de Quill, une petite souris trop mimi, mais courageuse, qui devait affronter mille dangers pour aller secourir son oncle Argus. Avec ce jeu, Polyarc Games a parfaitement réussi à créer en VR un savant mélange de plateformes et de puzzles où le joueur, en plus de piloter son personnage, doit interagir directement avec le décor pour l'aider. La suite, Moss: Book II, se fait attendre depuis bien longtemps et a été officialisée lors du State of Play 2021 de PlayStation de juillet dernier.

Avec la sortie de ce trailer, nous en apprenons un peu plus sur ce que va vivre Quill dans Moss: Book II. En effet, l'aventure se poursuit avec la découverte qu'un tyran ailé qui la pourchasse dans le château ensorcelé où son oncle était précédemment retenu captif. Mais Quill a son propre plan qui pourrait enfin mettre fin au règne impitoyable des Arcanes et sauver le monde de sa destruction. Le chemin pour y arriver sera pavé de choses dangereuses, rempli de puzzles à résoudre, parsemé d'ennemis faits de feu et d'acier et offrira des triomphes, mais aussi des peines de coeur à notre héroïne. Ce retour dans le château du premier opus lui permettra aussi de retrouver des amis fidèles et des alliés, tandis que nous serons toujours là pour l'aider grâce à nos interventions sur le décor.

Trois vidéos à voir pour les fans qui comprennent l'anglais : Animating Quill avec Richard Lico (Animation Director) ;

Environment art & level design avec Coolie Calihan (Principal Artist) ;

DevCom 2021 panel conversation avec art, design, animation, audio, narrative leads de chez Polyarc.

Sinon, la sortie de Moss: Book II est fixée au printemps prochain, soit dans la première partie de 2022 sans plus de précisions. À noter, même si ce n'est écrit nulle part, le jeu sortira exclusivement sur PSVR, au moins dans un premier temps.