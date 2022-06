Moss: Book II, une date de sortie toute proche sur le Quest 2 !

Les fans du premier opus n'auront finalement pas à attendre longtemps, la petite souris aventurière Quill revient sur le devant de la scène VR, peu de temps après la sortie de Moss: Book II sur le PlayStation VR, le 31 mars dernier.

Nombreux avaient été les joueurs à craindre que le second livre ne suive l'exemple du précédent en tant qu'exclusivité aux plateformes de Sony et que l'édition Quest ne se presse pas à débarquer dans nos foyers. Cependant, il avait été assez clair, et ce depuis début, que le studio Polyarc envisageait une arrivée sur la majorité des casques de réalité virtuelle. L'attente ne durera pas si longtemps, car vous pourrez retrouver Quill le 21 juillet 2022 sur le Meta Quest 2, dans une suite directe du premier épisode. Notre fidèle acolyte partira explorer le château de l'Arcane et ses dangers. Le jeu s'inscrit dans la continuité du premier épisode et continuera de faire la part belle à ce gameplay qui nous avait plu, mélange d'exploration, puzzles, réflexion, combats et complicité.

La page du jeu est d'ores et déjà disponible dans la boutique Meta et pour vous faire patienter, nous vous invitons à vous replonger dans le test du premier épisode, véritable coup de cœur de la rédaction et un incontournable de la scène VR depuis ses débuts.