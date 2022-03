Moss: Book II, une sortie multiplateforme est envisagée

Moss constitue assurément l'un des titres phares de la VR, tous supports confondus ! Ce jeu d'aventure aussi poétique qu'astucieux a sans nul doute permis, à l'instar d'un Astro Bot: Rescue Mission, de s'ériger en véritable « Mickey Moss de la VR ». Si vous n'avez toujours pas fait le premier opus, courez-y et si vous êtes toujours indécis, lisez notre test !

D'abord annoncé en tant qu'exclusivité PSVR, nous apprenons à travers une interview de Chris Alderson (directeur du studio) par Between Realities, que ce dernier n'a pas encore fixé de date provisoire pour un éventuel portage sur d'autres plateformes de Moss: Book II.

Le directeur de PolyArc a cependant répondu qu'il préférerait que le jeu sorte le plus tôt possible ! Conscient que les fans réclament le titre sur PC VR et sur Quest (comme l'est le premier opus), Chris Alderson reste toutefois prudent, en déclarant qu'il préfère que ses portages soient bons plutôt que de les délivrer trop tôt ! Aucune déclaration n'a été faite concernant un éventuel portage ou une compatibilité avec le futur casque de Sony, le dénommé PSVR 2.

La date de lancement sur PSVR est quant à elle fixée au 31 mars 2022. Cruel dilemme, allons-nous ressortir au plus vite le PSVR du placard ou aurons-nous la patience d'attendre une éventuelle sortie de Moss: Book II sur d'autres plateformes ?



