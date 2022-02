TEST Moss : une histoire héroïque et prenante sur Oculus Quest 2 ?

Il était une fois, un jeu PSVR

Sorti en 2018 par le studio Polyarc, Moss fut une petite révolution lors de sa révélation à l'E3 2017. Le titre mêle en effet habilement action et aventure, accompagné d'énigmes intelligentes et jamais bloquantes, le tout saupoudré par une narration en français intégrale d'une grande qualité. À l'origine exclusif au PSVR, il fut par la suite porté sur la plupart des supports VR jusqu’à arriver sur notre Oculus Quest 2 en 2019. Nous avons profité d'une promotion il y a peu pour succomber et vous proposer au passage nos impressions sur cette expérience. Verdict ?

Moss vous place dans une situation amusante de coopération avec vous-même.

Notre histoire commence par la découverte d'un livre dans ce qui semble être une immense salle d'étude aux allures de cathédrale. Celui-ci nous raconte la déchéance du peuple souris qui fut forcé, par un envahisseur inconnu, à s'exiler dans une forêt proche. À l'aide d'un héros providentiel, la porte menant à leur abri fut scellée par son sacrifice. Le peuple souris put ainsi reprendre le cours de sa vie dans ce havre de paix. Des années plus tard, nous faisons la connaissance de Quill, petite souris espiègle ayant soif d'aventure. Elle découvre par la suite une pierre magique qui changera son destin.

Dans Moss, nous contrôlons Quill à travers une histoire de contes de fées assez classique, mais plutôt bien écrite. Le joueur prend sa place dans l'histoire en tant que Lecteur, présence fantomatique portant un masque très « Miyazaki », qui aide la petite souris dans son périple. Nous pouvons ainsi interagir directement avec le décor ou les ennemis, mettant à profit les contrôles propres à la réalité virtuelle. Il est possible de saisir les objets pour les déplacer ou de contrôler les adversaires pour faciliter les combats, voir résoudre des énigmes. Le Lecteur peut également soigner la petite souris lorsqu'elle a encaissé quelques coups, en la saisissant pour lui redonner de l'énergie et la caresser pour la voir s'extasier de plaisir. Quill, quant à elle, peut courir, sauter et s'agripper pour progresser. Les combats ne sont pas en reste, car elle est armée d'une épée afin d'affronter les monstres qui tentent de lui barrer la route. Moss vous place dans une situation amusante de coopération avec vous-même portée par une narration très agréable.

Une narration envoûtante dans un cadre sonore magique

Comme nous l'avons expliqué, Moss met le joueur en position d'acteur / spectateur. Son épopée nous est comptée de deux manières. La narration prend part dans la salle d'étude à l'aide du livre de Moss qu'il faut feuilleter, mais aussi en jeu directement sous la forme d'une voix off qui reprend les dialogues des différents personnages que nous croiserons. Il est à noter que le titre est intégralement en français, voix et sous-titres, et ils sont de bonne facture. La voix douce et chaude qui raconte le voyage de Quill est un gros plus. Les musiques sont également très agréables, renforçant l'immersion dans l'univers poétique dépeint par la touche artistique.

La direction artistique du titre est assurément de haut niveau et chaque nouveau diaporama met à profit la profondeur de champ.

Le studio Polyarc nous sert une œuvre magnifique avec un level design intelligent et des énigmes efficaces, mêlant la logique et parfois l'action. L'aventure est une succession de diaporamas fixes où Quill évolue sous le regard du Lecteur. Les environnements sont beaux et diversifiés. De la forêt au château, en passant par des ruines et des grottes, la direction artistique du titre est assurément de haut niveau et chaque nouveau diaporama met à profit la profondeur de champ pour dissimuler des secrets ou des éléments avec lesquels Quill peut interagir. Les décors sont parfois gigantesques et foisonnants de détails. Notre petite souris se déplace avec aisance à travers les différents niveaux, avec des animations magnifiquement réalisées. Roulade, cascade, escalade, chaque mouvement se fait de manière fluide et gracile rendant Quill très attachante et pleine de vie. Faites-la patienter sans rien faire quelques secondes et elle vous interpelle pour vous donner quelques indications à l'aide de ses mains. Amusante, elle se glorifie de ses réussites et vous fait participer à sa danse de la victoire. Faut-il pour cela qu'elle réussisse à progresser.

Si d'un point de vue technique le jeu est une réussite, il peut s'avérer parfois assez frustrant, notamment dans certaines phases de plateforme. Quill ne peut s'agripper qu'à certains endroits spécifiquement décidés par le titre et mis en avant par un lignage visible sur la plateforme. Malheureusement pour notre petite souris, si vous n'êtes pas exactement dans l'axe voulu par le jeu, c'est la chute qui conclut votre progression. Rien de grave, car le jeu vous ramène quelques secondes avant comme si rien ne s'est passé, mais cela reste frustrant après plusieurs essais. Soyons franc, Moss n'est pas difficile. Les énigmes étant souvent basées sur un jeu de levier ou de positionnement de notre héroïne. Il faut être attentif et faire interagir Quill avec son environnement tout en exploitant habilement la profondeur des niveaux. Des collectibles sont présents, et bien qu'ils n'aient aucun effet sur l'intrigue, ils séduisent les plus persévérants qui voudraient platiner le jeu. En ligne droite, il faut compter entre 3 et 5 heures pour en voir le bout dans l'éventualité où, comme nous, vous flânez un peu dans le décor.

Malgré une durée de vie un peu faible, Moss est surement l'une des expériences les plus agréables trouvables sur Oculus Quest. L'histoire est sympathique et Quill très attachante. Graphiquement Moss s'avère magnifique et son ambiance sonore sublime. Le manque de challenge peut décevoir, mais c'est incontestablement une aventure que vous devez vivre avant de découvrir sa suite qui sortira en 2022.

Vous pouvez acheter un Oculus Quest 2 à 349,99 € sur Amazon.

Les plus Graphiquement vraiment réussi

Une prise en main facile et un double gameplay bien pensé

Un doublage français et une ambiance sonore de qualité

Des énigmes simples et accessibles… Les moins ... parfois trop

Une histoire assez courte

Parfois frustrant sur les plateformes