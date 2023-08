Persona 5: The Phantom X, anciens et nouveaux Voleurs Fantômes se déchaînent dans une bande-annonce datant l'Awakening Test

À moins de vivre dans certains pays d'Asie dont Chine et Taïwan, il devrait être difficile de pouvoir poser nos mains sur Persona 5: The Phantom X, un free-to-play à destination des mobiles sous Android et iOS qui sera lancé sur ce marché fort lucratif. Pour autant, notre curiosité pour ce titre est grande, puisqu'il reprend l'enrobage visuel de Persona 5 et même ses personnages, donnant forcément envie d'en voir plus. Ça tombe bien, puisqu'une nouvelle bande-annonce vient de tomber, relayée par Gematsu.

Elle a été diffusée pour faire la promotion de la deuxième bêta fermée du jeu de Perfect World Games et Black Wings Game Studio, et met évidemment en scène Wonder et sa bande de Voleurs Fantômes, dont Soy qui avait été introduit dans le trailer de la TapTap Game Conference 2023. Nous y retrouvons également des visages familiers dont Tae Takemi, toujours au petit soin pour nous, et le casting des jeux principaux, des passages de cinématiques animées, des séquences de la vie quotidienne et surtout de l'action au sein du Metaverse avec les Persona. Nous avons également droit à l'introduction d'une certaine Li Yaoling, une étudiante chinoise transférée au Japon.

En Chine, cet Awakening Test débutera le 18 août, comme indiqué sur le site local, tandis qu'à Taïwan, Hong Kong et Macao, il aura lieu du 21 au 28 août avec seulement 500 places disponibles, comme l'annonce son site officiel, nous offrant au passage quelques visuels des nouveaux personnages, à retrouver en page suivante.

Ici, il faut nous contenter des jeux déjà sortis ou à venir comme Persona 5 Tactica, qui sont disponibles sur Amazon.