Persona 5: The Phantom X, cinématique et gameplay pour le jeu mobile chinois qui n'a rien à envier à Persona 5

Les fans de la série espèrent ardemment l'annonce d'un Persona 6 dans les mois à venir, mais Atlus a un autre projet en lien avec l'épisode précédent dans les tuyaux. Il s'agit de Code Name: X, un jeu mobile dévoilé par Perfect World Games et Black Wings Games en 2021, et qui vient seulement de prendre forme.

Il s'appellera finalement Persona 5: The Phantom X et sa direction artistique et ses qualités techniques n'auront rien à envier à Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers ou Persona 5 Dancing in Starlight. Son système de jeu reprendra d'ailleurs le mélange de jeu de rôle et d'aventure sociale de la lignée principale, en nous faisant suivre un tout nouveau groupe de Phantom Thieves à Tokyo, entre explorations urbaines diurnes et donjons remplis de dangers et de secrets la nuit.

SEGA et Atlus superviseront le développement activement, l'artiste Shigenori Soejima de P-Studio ayant lui par exemple dessiné le héros et sa Persona. En revanche, l'équipe rappelle que les thématiques et l'expérience de jeu ont été calibrés pour la Chine et le marché asiatique, laissant fortement planer le doute sur la possibilité d'une localisation en Europe. Le public chinois peut d'ailleurs d'ores et déjà s'inscrire pour un Infiltration Test qui débutera le 29 mars. En tout cas, a cinématique et la bande-annonce de gameplay diffusés ce jour ont en effet de quoi faire saliver...

