Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, immense mecha, action effrénée et teasing du scénario dans une troisième bande-annonce

Oui, c'est déjà la semaine prochaine que Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers va faire revenir les Phantom Thieves dans les consoles japonaises avec cet Action-RPG développé en collaboration avec Omega Force. Forcément, Atlus met le paquet et vient de diffuser une troisième et sans doute ultime bande-annonce, qui en montre énormément tout en laissant une part de mystère, de quoi alimenter les discussions.

De l'action, cette vidéo du jour en a à revendre avec de nombreux passages de gameplay face à toutes sortes d'ennemis, dont certains boss. Nous découvrons ainsi un gigantesque mecha piloté par un ennemi en armure au sein d'une Jail, l'un des donjons du jeu, potentiellement celle d'Osaka avec son thème futuriste. Plus léger, des scènes de bain dans un onsen feront leur retour. Plusieurs passages avec Zenkichi Hasegawa, qui a récemment eu droit à sa vidéo d'introduction, sont là pour bien le mettre en avant. Enfin, Sophia, personnage central au cœur de l'intrigue, a de quoi soulever pas mal de questions, alors que nous avons droit à un aperçu de la véritable forme qu'elle arborera en utilisant sa Persona Pithos.

Les joueurs de l'Est ont rendez-vous avec Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers le 20 février sur PS4 et Switch, mais peuvent déjà profiter d'une démo sur les boutiques en ligne.

Voir aussi : Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, Futaba Sakura joue la narratrice d'une bande-annonce de gameplay récapitulative