Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, une localisation toujours prévue selon le rapport fiscal de Koei Tecmo, l'Occident concerné ?

L'année fiscale de nombreuses sociétés vidéoludiques s'est achevée le 31 mars dernier, et c'est notamment le cas de Koei Tecmo, qui nous intéresse à présent. Vous n'êtes pas sans savoir que les joueurs de l'Est peuvent profiter de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers depuis le 20 février, un jeu développé par Atlus en collaboration avec Omega Force. Le bilan du groupe en fait donc logiquement mention, avec une information intéressante pour nous autres Occidentaux.

En page 17 du rapport, nous retrouvons les prochaines sorties de jeux, à savoir Fairy Tail attendu le 25 juin, un certain Harukanaru Toki no Naka, les DLC de Nioh 2 et la localisation de Persona 5 Scramble. Faut-il y voir une annonce déguisée de l'arrivée prochaine de l'Action-RPG en Europe et Amérique du Nord ? Eh bien, pas forcément. En effet, une version asiatique avec des sous-titres en chinois traditionnel et une autre coréenne sont toujours prévues pour le 18 juin. Pour autant, il est bon de rappeler que la marque « Persona 5 Strikers » a été déposée en Occident et qu'un bilan financier de Nintendo utilisait ce même énoncé pour désigner le jeu.

Dans tous les cas, sans donner de chiffres de vente, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers s'est bien vendu au Japon, de quoi encourager Koei Tecmo et Atlus à le sortir par chez nous ?