Persona 5: The Phantom X, le doubleur de Wonder et un allié inédit dévoilés dans une nouvelle bande-annonce

En attendant un inévitable Persona 6, Atlus a bien des projets dans sa besace pour nous faire patienter ou, mieux, nous faire voir d'autres horizons. Nous découvrirons ainsi l'année prochaine son Project Re Fantasy désormais connu sous le nom de Metaphor: ReFantazio, ainsi que le remake Persona 3 Reload. Bien avant ça, la fin 2023 fera encore revenir les Voleurs Fantômes dans nos machines avec Persona 5 Tactica, plus de sept ans après leur première aventure. L'exploitation de l'univers de cet épisode n'en finit plus et va d'ailleurs se poursuivre sur mobiles avec un spin-off chinois, Persona 5: The Phantom X, qui a eu droit ce week-end à une nouvelle bande-annonce, partagée ici par Gematsu.

Introduit en 2021 sous l'intitulé Code Name: X, ce jeu de Perfect World Games et Black Wings Game Studio avait pleinement été dévoilé en mars dernier, officialisant alors son lien avec la licence Persona. Nous y retrouvions des éléments iconiques tels que la Velvet Room avec Igor, accompagné d'une nouvelle intendante nommée Merope, ainsi que du gameplay totalement calqué sur P5 et même une apparition de Joker, alors que nous incarnerons un protagoniste inédit répondant au surnom de Wonder. Ce jeu mobile prévu sur iOS et Android pour le marché chinois s'est donc montré à l'occasion de la TapTap Game Conference 2023, révélant que c'est Kōki Uchiyama (Rean Schwarzer dans les The Legend of Heroes, Roxas dans les Kingdom Hearts, Neku Sakuraba dans les The World Ends with You...) qui prêtera donc sa voix à Wonder.

Outre une cinématique animée avec un cycliste visiblement peu amical, bossant pour l'équivalent d'Uber Eats dans l'univers de Persona, nous avons droit à quelques phases de jeu en donjon et dans le monde réel, dont ce qui pourrait être un rencart au cinéma avec Merope. Nous avons d'ailleurs un bon aperçu des visages de plusieurs membres de l'équipe et un nouveau est introduit, répondant au nom de code Soy, maniant une mitrailleuse.

Un Awakening Test de Persona 5: The Phantom X est prévu durant l'été, mais aucune période de sortie n'a été indiquée. De toute manière, il est peu probable qu'un lancement occidental ait lieu. Les différents jeux P5 disponibles par chez nous sont en vente sur Amazon.