Persona 3 Reload introduit son gameplay dans une nouvelle bande-annonce

Atlus était venu en force au Xbox Games Showcase du mois dernier afin d'y présenter, malgré des fuites en amonts, pas moins de trois jeux : Metaphor: ReFantazio, Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload. C'est ce dernier qui nous intéresse à présent, puisqu'il a repassé une tête lors de l'Anime Expo 2023. Nous avons donc droit à une véritable première bande-annonce de gameplay. Vous noterez le titre de la vidéo occidentale qui précise bien les plateformes de Microsoft tout en omettant celles de Sony... Oui, c'est assez stupide et mensonger, surtout sur une chaîne YouTube tierce. Et même si la vidéo japonaise n'en fait pas mention dans son intitulé, elle n'indique pas non plus les deux PlayStation à la fin lorsque les plateformes sont mentionnées.

Bande-annonce en anglais

Nous avons donc droit à différentes phases de jeu à la Gekkoukan High School, en plein combat au tour par tour et en ville. Par ailleurs, dans la version doublée en anglais ci-dessus, vous pouvez découvrir les nouvelles voix de Yukari Takeba (Heather Gonzalez), Junpei Iori (Zeno Robinson), Fuuka Yamagishi (Suzie Yeung), Mitsuru Kirijo (Allegra Clark) avec son élégant « Très bien ! » et Akihiko Sanada (Alejandro Saab). Si vous préférez le japonais, les seiyū sont les mêmes qu'à l'époque. Des visuels sont sinon à retrouver en page suivante.

Bande-annonce en japonais

Au passage, une publicité avait été diffusée suite à la révélation du jeu, reprenant globalement les scènes du trailer d'annonce, avec quelques passages en plus et des voix. Ironiquement, les différentes plateformes sont cette fois bien indiquées...

Publicité en anglais

Publicité en japonais

Persona 3 Reload est attendu en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Windows), ainsi que dans le Game Pass en day one. Persona 5 Tactica est lui déjà disponible en précommande au prix de 59,99 € sur Amazon.

